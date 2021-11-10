راعي كنيسة الملاك بالإسماعيلية: سفير كندا أبلغني بتطلع بلاده لإقامة بيت عائلة

قال القمص سوريال عزيز، راعي كنيسة رئيس الملاك ميخائيل بالإسماعيلية، إن مرور 10 أعوام على بيت العائلة المصرية وما قدمه من امور كثيرة منها امن واستقرار فى مصر كان إنجاز كبير، فزرعنا الحب فى كل المدارس الشيخ مع القسيس.

وأضاف “عزيز” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر دايما سباقه فى كل شئ، لأفتاً أن سفير كندا تواصل معه وقال له"نحتاج الى بيت العائلة فى بلدنا، اشمعنا مصر احنا مش هنستنى لما يجي الدور علينا فى الإرهاب والشر ".



وتابع: نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن نحصد السلام فى كل اطياف الشعب وترجع مصر لقوتها وينزع الرب الشر والإرهاب.

فكرة إنشاء بيت العائلة المصرية



وصرح فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن فكرة بيت العائلة المصرية، جاءت في عام 2011، حينما زار قداسة البابا شنودة الثالث، كي يؤدي العزاء في شهداء كنيسة القديسين، وعرض الفكرة على قداسة البابا شنودة الثالث، فرحب بها، وبالفعل صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس بيت العائلة المصرية عام 2011.

تكون بيت العائلة برئاسة شيخ الأزهر، وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأصبح مقره الرئيسى مشيخة الأزهر بالقاهرة، ويجمع فيه ممثلي الطوائف المسيحية وعلماء الأزهر فى مصر وعددا من الخبراء والمتخصصين، ويعين لـبيت العائلة أمين عام وأمين عام مساعد.

أهداف بيت العائلة المصرية



-صرح قداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن من أهم أهداف إنشاء بيت العائلة المصرية العمل بجانب مؤسسات الدولة على حفظ القيم ونشر السلام والدفاع عن حقوق الإنسان، وتأكيد المواطنة والعمل معا من أجل مستقبل أفضل.

-استعادة‎ ‎القيم‎ ‎العليا‎ ‎الإسلامية‎ ‎والقيم‎ ‎العليا‎ ‎المسيحية،‎ ‎والتركيز‎ ‎على‎ ‎القواسم المشتركة الجامعة بينهما وتفعيلها.

-يهدف بيت العائلة الحفاظ على نسيج وطني واحد لأبناء مصر.

-الحفاظ على الشخصية المصرية وصيانة هويتها.

نشاط بيت العائلة المصرية



-يعقد بيت العائلة المصرية مؤتمرات ولقاءات بالتنسيق مع الهيئات والوزرات المعنية، لتقديم التوصيات والمقترحات التي يتوصل إليها العلماء والمتخصصين.

-أنشأ عدة فروع لبيت العائلة المصرية في محافظات مصر، وذلك لبلورة خطاب ديني جديد يقضي على التناحر الديني.

-رصد واقتراح الوسائل الوقائية للحفاظ على السلام المجتمعي.

-عقد بيت العائلة المصرية عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الهيئات والمؤسسات، أبرزها، بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس منذ عام 2016.

-إنشاء عدد من جمعيات الصداقة، داخل بعض المدارس المصرية الترويح لفكرة بيت العائلة المصرية.

-عقد بيت العائلة عدة مؤتمرات مهمة كان على رأسها مؤتمرا في 2017 وافتتحه عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة والجيزة في ذلك الوقت بالإضافة إلى الشخصيات العامة، وعقد المؤتمر تحت عنوان "معا ضد الإرهاب".

