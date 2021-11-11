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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 11-11-2021

صدى البلد

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الخميس- 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

العملة              شراء                                   بيع
دولار أمريكى 15.6475                          15.7773
يورو           18.0682                         18.2244
جنيــه إسترليـنى 21.1288                     21.3104
دولار كنـدى 12.5824                        12.6909
كرون دانمركى 2.4295                        2.4500
كرون نرويجى 1.8309                         1.8464
كرون ســويدى 1.8145                          1.8298
فرنك سويسرى 17.1123                      17.2618
100 ين يابانى 13.8156                      13.9351
ريـــال سعـــودى 4.1718                      4.2068
دينــار كويتى 51.7923                      52.3571
درهم إماراتى 4.2596                        4.2962
دولار أسترالى 11.5087                   11.6074
دينــار البحــرين 41.4943                  41.8540
ريـــال عمـــانى 40.6386                  40.9874
ريـــال قطــــرى 4.2964                    4.3344
دينـار أردنـي 22.0294                     22.2843
يوان صينى 2.4484                         2.4689

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية دولار أمريكي يورو ريـــال قطــــرى ريال سعودي

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