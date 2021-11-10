شاعرية المكان.. ملتقى طويق الدولي للنحت ينطلق الاثنين المقبل بالسعودية

ينطلق يوم "الاثنين" المقبل ملتقى طويق الدولي للنحت لعام 2021 تحت شعار "شاعرية المكان" بالدرعية في مدينة الرياض، بمشاركة 20 فنانًا محليًا ودوليًا متخصصًا في فنّ النحت من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، وإيطاليا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وإسبانيا، والمكسيك، وبلغاريا، وكولومبيا، ونيوزلندا، وهولندا، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفينيا، وجورجيا، مما يؤكد دور المملكة الريادي في المجال الفني والثقافي على مستوى العالم.

يعد الملتقى ثاني برامج مشروع "الرياض آرت" الذي يهدف إلى تحويل مدينة الرياض إلى لوحة فنية إبداعية، ومعرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

وتشمل فعاليات الملتقى الذي يقام على مدار 21 يومًا في بيئة إبداعية مفتوحة للجمهور برامج فنية وثقافية، بالإضافة إلى معرض للمنحوتات أكثر من 30 ورشة عمل، وندوة فنيّة وثقافية. وسيتم تخصيص مركز إعلامي يسهم في تقديم الخدمات التي تحتاجها المنافذ الإعلامية المحلية والعالمية أثناء تغطيتها للملتقى.

ويضم ملتقى هذا العام الذي يمتد من 15 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، نخبة من الأسماء المحلية والعالمية المتخصصة التي ستقوم بنحت أعمالها أمام الزوار، لتوفير تجارب فنية ثرية وممتعة من شأنها أن تعكس روح مدينة الرياض النابضة بمختلف أنواع الفنون. الجدير بالذكر أن مرحلة التسجيل شهدت إقبالًا كثيفًا وصل إلى أكثر من 400 فنان من 71 دولة حول العالم، مما يؤكد أهمية برامج "الرياض آرت" على المستوى العالمي.

يُقام على هامش فعاليات المعرض احتفالًا فنيًا بمشاركة فنانين بارزين على المستوى المحلي والعالمي، وسيتم خلاله الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وذلك من خلال لجنة خبراء من مختلف دول العالم، كما سيكرم جميع الفنانين المشاركين.

وبعد نهاية الملتقى، سيتم تنظيم معرض لمدة 5 أيام سيضم جميع المنحوتات المشاركة لهذا العام، وذلك لعرضها أمام الزوار قبل نقلها إلى مواقع وساحات مختلفة في مدينة الرياض لتضفي مزيدًا من الجمال والإلهام، وتسهم في خلق مدينة تنبض بالإبداع.

ويهدف ملتقى طويق الدولي للنحت إلى زيادة الوعي الفني لدى المجتمع، وذلك من خلال تفاعل عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، أبرزها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومعهد مسك للفنون، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع المهتمين بالفن للمشاركة في الملتقى الذي سيتضمن أيضًا برنامجًا تعليميًا يستضيف الزيارات المدرسية والجامعية.

وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز الجوانب الثقافية والفنية، سيكون لملتقى طويق الدولي للنحت تأثير إيجابي على جودة حياة سكان الرياض، والمساهمة بجعلها إحدى أفضل مدن العالم من حيث جودة الحياة، وأكثرها استدامة، كما سيتم وضع أربع منحوتات للمشاركين في ملتقى طويق الدولي للنحت، في مواقع ستختار لاحقًا ضمن فعاليات "موسم الرياض".