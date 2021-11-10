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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بالنص التشريعي..أحمد كريمة: نقل الأعضاء من الخنزير للإنسان حرام ..فيديو

أحمد كريمة
أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن  نقل الأعضاء من الخنزير للإنسان حرام  بالنص التشريعي وليس نص فقهي يقبل الاجتهاد.

 

وأضاف  أحمد كريمة  في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"   الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء".

 

وتابع أحمد كريمة :"  اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على عدم جواز التداوي بالمحرم والنجس ".

 

وأكمل أحمد كريمة :"  الخنزير محرم لحمه وسائر أجزائه"، مضيفا:"  الفقهاء أكدوا أن الخنزير  رجس وما ينفصل عنه من سوائل وأعضاء تعتبر محرمة على الإنسان ".

أحمد كريمة الخنزير الانسان اخبار التوك شو الإسلام

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