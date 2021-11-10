رفض قاطع من كيروش في وجه لاعبي المنتخب بفندق الإقامة بأنجولا.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد شبانة أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني رفض طلبات بعض اللاعبين بالإقامة الفردية في غرف الفندق الذي ينزل فيه المنتخب في أنجولا.



وقال شبانة في تصريحات لبرنامجه التليفزيوني "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC: "طلب بعض اللاعبين النزول في غرفة منفردة، لكن كيروش رفض وصمم على التسكين الثنائي في غرف الفندق".



وكشف شبانة أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني حرص على اهداء قميصه للاعبين الجدد في المنتخب الوطني، بعدما اهدى في المعسكر السابق قمصانه في ليفربول لجميع اللاعبين.



وأوضح شبانة: "صلاح منح اللاعبين الجدد قمصانه في ليفربول، وهم محمود جاد حارس مرمى فريق إنبى، وأحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلى، وأحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاى التركى، ومروان حمدى مهاجم فريق سموحة، وإمام عاشور لاعب فريق الزمالك".