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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تردد القناة الناقلة لـ مباراة منتخب مصر وأنجولا

محمد صلاح وكيروش
محمد صلاح وكيروش

يواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر والتي تنقلها قناة أون سبورت عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات الساعة التاسعة مساء الليلة.

وتأتي مباراة منتخب مصر وأنجولا كأهم مباراة في جدول مباريات اليوم حيث انطلقت مباريات اليوم اعتباراً من الساعة السادسة مساء في تصفيات أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

ويعلق بلال علام على القناة الصوتية الأولى على مباراة منتخب مصر وأنجولا ، ومؤمن حسن عبر الصوتية الثانية.

ويبدأ الاستوديو التحليلي في تمام الساعة 6 مساءً بقيادة الإعلامي تامر صقر، بفريق تحليل مكون من: طه إسماعيل، فاروق جعفر، محمد عمر، وأحمد حسن.

على أن يقدم الفقرة التحكيمية عقب المباراة الحكم الدولي السابق أحمد الشناوي، على أن تنتهي تغطية المباراة الساعة 1 صباحًا.

تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد على القمر الصناعي نايل سات

التردد :11861 رأسي .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

مصر ضد أنجولا:

يسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، لتحقيق الفوز على أنجولا، في مباراة اليوم، لحسم بطاقة التأهل إلى المرحلة الأخيرة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، وقطع خطوة كبيرة، نحو حلم الصعود للمونديال، للمرة الثانية على التوالي.

كان منتخب مصر تلغب على أنجولا بهدف دون رد، في الجولة الأولى من تصفيات المونديال، ثم تعادل مع الجابون بهدف لمثله في الجولة الثانية، بينما فاز على ليبيا بهدف نظيف في الجولة الثالثة، وبثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الرابعة.

وشهدت قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون، استعباد كلا من ثنائي الزمالك طارق حامد وأحمد زيزو، بالإضافة إلى رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز، بينما عاد ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف.

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سلبية مسحة منتخب مصر قبل التوجه لملعب مباراة أنجولا

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وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجتهي أنجولا والجابون كالتالي:


حراس المرمى:محمد الشناوي (الأهلي) -  محمد أبو جبل (الزمالك) - محمد صبحي (فاركو).- محمود جاد (إنبي).

الدفاع: أكرم توفيق (الأهلي) - أحمد فتحي (بيراميدز) - أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)- أحمد ياسين (البنك الأهلي) - أيمن أشرف (الأهلي)- محمود علاء (الزمالك)- أحمد فتوح (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز)- محمود حمدي "الونش" (الزمالك).

الوسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - حمدي فتحي (الأهلي) - عمرو السولية (الأهلي) - إمام عاشور (الزمالك) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - مصطفى فتحي (الزمالك).

الهجوم: عمر مرموش (شتوتجارت الألماني) - محمد شريف (الأهلي) - أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) - مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي) - مروان حمدي (سموحة)- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمد مجدى "أفشة" (الأهلي).

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم:
 

مصر : 10 نقاط

ليبيا : 6 نقاط

الجابون : 4 نقاط

أنجولا : 3 نقاط

 

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