تجديد حبس المتهم بقتل فتاة بعد التعدي عليها داخل زراعات شبين القناطر

قررت جهات التحقيق المختصة في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تجديد حبس «إ. أ»، 45 سنة، عاطل، ومقيم بقرية البتية التابعة لدائرة مركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل فتاة خنقًا والتعدي عليها داخل منطقة زراعية بدائرة مركز شبين القناطر.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان فتاة وسط الأراضي الزراعية بدائرة مركز شبين القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبدأت التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، وفقًا لما نُسب إلى المتهم، أنه اعترض طريق المجني عليها أثناء سيرها ليلًا بقرية الأحراز، واقتادها عنوة إلى إحدى المناطق الزراعية، وحاولت مقاومته والاستغاثة بالأهالي، إلا أنه أطبق يديه على عنقها وكتم أنفاسها، ما أدى إلى وفاتها، ثم فر هاربًا من مكان الواقعة.



وبمناظرة الجثمان وإجراء المعاينة الأولية، تبين أن المجني عليها كانت بكامل ملابسها، ولم تظهر بها إصابات أو تعديات ظاهرية، فيما تبين وجود آثار بالوجه تشير إلى تعرضها لمحاولة كتم أنفاسها.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم ومكان اختبائه، وألقت القبض عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها، وعقب انتهاء أعمال التشريح تم التصريح بدفن الجثمان.



وجرى تشييع جثمان الفتاة إلى مثواه الأخير بمقابر أسرتها في قرية تل بني تميم، وسط حالة من الحزن، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.