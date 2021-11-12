مهاجم أنجولا يتحدث لـ "صدى البلد" عن: عظمة منتخب مصر.. مفاجأة الغزلان .. ومعاناة صلاح

يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب أنجولا، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب 11 فبراير، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، لتحقيق الفوز على أنجولا، في مباراة اليوم، لحسم بطاقة التأهل إلى المرحلة الأخيرة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، وقطع خطوة كبيرة، نحو حلم الصعود للمونديال، للمرة الثانية على التوالي.

على الجانب الآخر يطمح منتخب "الغزلان السوداء" في تحقيق نتيجة شرفية، أمام منتخب مصر، بعدما فقد رسميا، فرصة التأهل إلى كأس العالم 2022.

شيكو دياسوناما مهاجم منتخب أنجولا يتحدث لـ “ صدى البلد” عن توقعاته لمباراة اليوم، واستعباده من قائمة الغزلان السوداء، ورأيه في أداء محمد صلاح مع منتخب مصر.

إليكم نص الحوار:

في البداية .. هل أنت ضمن قائمة منتخب أنجولا المستدعاه لمواجهة مصر؟

لا، تواجدت مع منتخب أنجولا، في تصفيات كأس العالم الحالية، لكن تم استبعادي من مباراة منتخب مصر، وأنا احترم قرار المدرب.

ماذا تعرف عن منتخب مصر؟

مصر منتخب غني عن التعريف، نحن نتحدث عن أكثر منتخب فوزا بكأس الأمم الإفريقية.

ما توقعاتك لمباراة الليلة:

مباراة الليلة ستكون صعبة على كلا المنتخبين، ولكن من سيخطأ أكثر، سيعاقب بالخسارة، أعتقد أن مباراة الليلة ستكون صعبة على منتخب مصر، لكن في نفس الوقت، يمتلك منتخب مصر لاعبين أصحاب يستطيعون إحداث الفارق في أي وقت خلال اللقاء.

هل منتخب أنجولا قادرا على إحداث مفاجأة أمام منتخب مصر؟

المدير الفني لمنتخب أنجولا استدعى المواهب الشابة، المتوقع أن يملثوا البلاد لسنوات طويلة، أتوقع أن يكون لديهم الحافز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر.

كيف ترى مشاركة محمد صلاح في مباراة الليلة بعد غيابه عن لقاء الجولة الأولى؟

محمد صلاح هو أحد أفضل لاعبين في العالم بلا شك، لكنه يعاني مع منتخب مصر منذ فترة، وهذا يحدث بشكل عام مع معظم اللاعبين الأفارقة الذين يعلبون أوروبا.

أتمنى أن يغلق منتخبنا المساحات أمام محمد صلاح في مباراة اليوم، والحد من سرعته، لتجنب خطورته، أيضا لا يجب التركيز على محمد صلاح طوال اللقاء، يوجد لاعبين آخرين مع منتخب مصر قادرين على إحداث الفارق.

ما تفسيرك لعدم تسجيل محمد صلاح أي هدف مع منتخب مصر في تصفيات المونديال؟

محمد صلاح يتألق مع منتخب مصر، لكن ليس بشكل دائم، على أي حال يظل “مو” أفضل لاعب في منتخب مصر وقارة إفريقيا.