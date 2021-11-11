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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

«اجعلوا الفرائض مفتاحا للتيسير».. أسامة الأزهري يتحدث عن حكم قراءة القرآن في العمل

الشيخ أسامة الأزهري
الشيخ أسامة الأزهري

تحدث الشيخ أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف، عن حكم قراءة القرآن والصلاة في وقت العمل .

وذكر «أسامة الأزهري»  مقولة شهيرة للعلماء : «رُب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه»، موضحا أن هناك تقرأ القرآن الكريم الذي ينهى عن الفساد وهو يفسد في الأرض ويكذب ويغتاب ثم يتظاهر انه يقرأ القرآن الكريم.


وقال «أسامة الأزهري» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء DMC» إن قراءة القرآن الكريم لابد الإنسان يعمل به ولا يقصر في حقوق الناس، خاصة أن القرآن جاء لمنع الضرر والفساد، والعمل والعمران وإعطاء حقوق العباد دون نقصان، ومن يتظاهر بقراءة القران فهو أثم.

 

اجعلوا أداء الفرائض مفتاح للتيسير والنجاح

 

وأكمل «أسامة الأزهري» : «من يتخذ الصلاة ساتر للهروب من العمل وتعطيل مصالح الناس فهو أثم، وعليه أثم عظيم لأنه خل بحقوق العباد وجعل الصلاة في نظر الناس ثقيلة»، قائلا : «اجعلوا أداء الفرائض مفتاح للتيسير والنجاح وليس الشجار والتشاحن بين الناس».

أسامة الأزهري الازهر الشريف قراءة القران الصلاة رامي رضوان مساء dmc

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