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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنسيق كامل بين الرئيس السيسي وماكرون بشأن كافة القضايا.. وتطابق الرؤى لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

الرئيس السيسي و ماكرون
الرئيس السيسي و ماكرون

سفير مصر لدى فرنسا :

-تنسيق كامل بين الرئيس السيسى وماكرون بشأن كافة القضايا 

-الرئيسين يتبينان مواقف متطابقة تجاه تطورات الأوضاع في ليبيا

-مصر وفرنسا يتفقان على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا 

 

أكد سفير مصر لدى فرنسا السفير علاء يوسف وجود تنسيق كامل ومشاورات مستمرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن كافة القضايا الإقليمية والدولية ومن بينها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقضية الليبية.


وقال السفير علاء يوسف، في تصريحات للصحفيين مساء أمس الأربعاء، إن الرئيسين السيسي وماكرون يتبينان مواقف متطابقة تجاه تطورات الأوضاع في ليبيا .. مشيرا إلى أن البلدين أكدتا ضرورة توفير كافة أشكال الدعم لأجراء الانتخابات في ليبيا في ديسمبر القادم وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من تلك الدولة .


وأضاف أن الرئيسين السيسي وماكرون ناقشا، خلال اتصال هاتفي مؤخرا، الاستعدادات الجارية لاستضافة باريس للمؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر عقده الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الرئيس ماكرون أكد حرصه على التشاور مع الرئيس السيسي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.


وأشار إلى أن الزعيمين اتفقا على ضرورة دعم المسار السياسي القائم وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في ليبيا في موعده المقرر في نهاية الشهر القادم، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.


وقال سفير مصر لدى فرنسا إن مؤتمر باريس حول ليبيا ينطوي على جانب كبير من الأهمية حيث سيعزز الجهود الدولية المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار بليبيا مع اقتراب موعد الانتخابات .


وأوضح السفير أن العلاقات "المصرية الفرنسية" شهدت زخما إيجابيا في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية خلال الأعوام الماضية مدعومة بتبادل الزيارات بين كبار المسئولين بالبلدين متوقعا تنامى حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال الأعوام القادمة نتيجة اهتمام الشركات الفرنسية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة في مصر والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المواتية للاستثمار.

الرئيس السيسي السيسي اكرون ليبيا مصر فرنسا

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