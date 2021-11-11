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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تركي آل الشيخ يتفقد أحد المسارح بموسم الرياض..فيديو

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئىة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو جديد عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

 

وظهر تركي آل الشيخ في الفيديو و هو يتفقد مسرح أبو بكر سالم، وعلق قائلاً:"من زيارتي اليوم لمسرح ابوبكر سالم في البوليفارد في #موسم_الرياض والشركة المميزة بنشمارك ".

 

وكانت العروض الفنية للعديد من الفرق مثيرة للإعجاب وحظيت بإعجاب الجمهور وشاركوا صورهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فجميعهم حريصون على تسجيل هذه اللحظات بالهواتف المحمولة، الدخول كان مجاني لمشاهدة مسيرة الافتتاح، لكن كان هناك عدداً محدوداً للدخول وحضور الفعاليات الترفيهية، لذلك فهي اعتمدت على أسبقية الحجز.

انطلقت فعاليات موسم الرياض باستعراض يعد العرض الأول على المستوى الإقليمي حيث يوجد أكثر من 1500 فنان بأزياء فاخرة و2760 طائرة بدون طيار بالإضافة إلى عروض مخصصة للرقص السامري يعكس إقبال الجمهور على الرقص.

ويوجد أيضًا في موسم الرياض الثاني معارض ومزادات للسيارات العالمية وحوالي 100 تجربة تفاعلية، أضف إلى كل هذه الفعاليات 200 مطعم وحوالي 70 مقهى مناسبة لجميع الأعمار والأذواق.

وستضم الفعاليات العديد من الاحتفالات المختلفة، كالغنائية، المسابقات والبطولات، بالإضافة إلى مباريات عالمية، بالتعاون مع عدد كبير من الماركات التجارية العالمية، المطاعم والمقاهي للاستماع رفقة العائلة والأصدقاء.

تقوم فعاليات موسم الرياض 2021 في 14 منطقة في العاصمة السعودية، كما أن سيكون هناك 4 مناطق، متاح للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، الدخول مجان للاستمتاع بفعاليات موسم الرياض لعام 2021 بالمملكة العربية السعودية.

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