بيصرف على إخوته من ذوي الاحتياجات.. الجيران: بيتهم هيتخرب.. إصابة شاب بالشرقية

يجتهد ويكد ويعمل اليوم بيوم.. يعول اسرة كاملة مكونة من اكثر من ١٠ أفراد ومن بين هذه الأسرة إخوته الشباب وهم من ذوى الاحتياجات الخاصة ومتزوجين ولا يعملون وسبحان الله القادر علي كل شئ لديهم ابناء ولكن لايقدرون على العمل.

محمود عبد الواحد شباب ثلاثينى من سكان قرية بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية يعمل فلاحا وصنايعيا وعاملا باليومية.. كل هذه المهن يعمل بها لكى يوفر قوت يومه ، حيث انه يعول اسرة كاملة.. رغم الفقر والشقي والتعب لم تكتفي الحياة بما تحمله من ، بل أعطت محمود أكثر حيث دار خلاف بينه وبين أحد جيرانة ، وتطور الأمر إلى أن قام الطرف الآخر بالتعدي على محمود بالضرب إلى أن تطور الامر ونشبت مشاجرة وتعدي الطرف الآخر علي محمود وأصبح الشاب الثلاثينى بين الحياة والموت ينتظر الدعاء لكى ينجيه المولى عز وجل لما حل به من اصابات شديدة

تواصل صدي البلد مع أحد جيران الشاب الثلاثينى ويدعي محمد وقال: "محمود شاب مؤدب ومحترم وفى حاله وبيشتغل باليومية وملوش علاقة بخد خالص وفى حالو وبيصرف على 3 بيوت ووالدو متوفي وولدتة مبتورة القدم وهو الذي يعولهم، ولو لا قدر الله حدث له شيء سوف تغلق ال 3 بيوت ولا يجدون من يعولهم ويصرف ليهم".

فيما أضاف حسين :" دا واحد من قريتنا بحر البقر دائما يثير المشاكل، وقد تسبب فى اذي لاشخاص كثيره جدا، وفي كل مرة تتدخل الناس وتقوم بحل الموضوع سواء بالقعدة العرفية أو بالمصالحة، لكن مؤخرا كان هناك مشكلة بينه وبين أحد جيرانه ، وعليه قام أحد جيرانه بمراقبة المجني عليه، وأثناء سيره بالموتوسيكل قاموا بضربه بآلات حادة وتركوه، وهو الآن يرقد بمستشفي جامعة الزقازيق".

كان أحد الأهالي بقرية بحر البقر بمدينة الحسينية توجهوا إلى مركز الشرطة وقامو بتحرير محضر يفيد قيام شاب بالتعدي على شاب آخر فى العقد الثالث من العمر ويعمل باليومية.

تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد إصابة شاب فى العقد الثالث من العمر ويعمل باليومية، وذلك إثر نشوب مشاجرة بينه وبين أحد جيرانه بسبب خلافات بينهما.

على الفور تحركت قوة أمنيةمن مركز شرطة الحسينية إلى محل الواقعة ، وتمكنوا من القبض على المتهم ويدعى أ. د عاطل وإحالته إلى النيابة والتى بدورها أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، فيما تم نقل المجني عليه إلى مستشفى جامعة الزقازيق.

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