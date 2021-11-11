عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قرار مصيري يطيح بالملياردير بيل جيتس من قائمة الأغنى في العالم

بيل جيتس
بيل جيتس

يعتبر الملياردير بيل جيتس أحد اغنى رجال الأعمال في العالم والذي حاط به الجدل الفترة الماضية بعد انفصاله عن زوجته ميليندا جيتس، واتهامه بعلاقة مع موظفة كانت تعمل لديه في شركة مايكروسوفت التي كان يمتلكها.

وبحسب موقع "ان دي" الأمريكي، فقد اتخذ جيتس قرار اخرجه من سباق الأغنى في العالم الذي يتصدره الان رجل الأعمال ايلون ماسك ثم يليه جيف بيزوس ومارك زاكربيرج.

وحسب الموقع، كان جيتس سيصبح أغنى من إيلون ماسك وجيف بيزوس معا، لو أنه لم يبع أسهمه في شركة "مايكروسوفت".


وأضاف الموقع أن بيل جيتس، صانع البرمجيات الأول في العالم، كان يمتلك ما يعادل 2.06 مليار سهم في مايكروسوفت في نهاية عام 1998، بعدما استعادت الشركة المرتبة الأولى من شركة أبل في أكتوبر من نفس العام، حسب بيانات "بلومبرغ".


وأكد الموقع أن قيمة حصة جيتس التي كان يمتلكها عام 1998، تقدر الآن بنحو 693 مليار دولار، ولكنه باع الغالبية العظمى من أسهمه قبل مغادرته مجلس الإدارة عام 2020.

وأشار الموقع إلى أن ثروة بيل جيتس (693 مليار) دولار كانت ستتجاوز الآن صافي ثروة إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، البالغة 340.4 مليار دولار، وثروة جيف بيزوس، ثاني أغنى رجل في العالم - 200.3 مليار دولار معا.

وانفصل جيتس عن زوجته هذا العام بعد اتما الصفقة الاغلى في العالم للطلاق، حيث وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء؛ تقدم الزوجان بطلب الطلاق، في 3 مايو؛ بعد 27 عاما من الزواج، لكنهما تعهدا بمواصلة العمل الخيري معا.

وقال بيل جيتس، إنهما توصلا إلى اتفاق حول كيفية تقسيم أصول الزوجية، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل عن هذا الاتفاق في أمر الطلاق النهائي المقدم ، في محكمة مقاطعة كينج العليا، في سياتل.

فيما لم تصدر المحكمة، أحكاما مالية، أو خاصة بالممتلكات، أو نفقة الزوجية عقب الطلاق.

وقالت المحكمة، إنه يجب على الزوجين الامتثال لشروط عقد الانفصال الذي لم يتم تقديمه في محكمة مقاطعة كينج العليا.

وأصبحت مؤسسة Bill & Melinda Gates ومقرها سياتل، واحدة من أقوى القوى المؤثرة في الصحة العامة العالمية، حيث أنفقت أكثر من 50 مليار دولار على مدى العقدين الماضيين؛ لتطبيق نهج تجاري لمكافحة الفقر والمرض.

وقد دعم “آل جيتس”، برامج، تم الإشادة بها على نطاق واسع، في القضاء على الملاريا، وشلل الأطفال، وتغذية الأطفال، واللقاحات، فيما خصصت المؤسسة، العام الماضي، حوالي 1.75 مليار دولار؛ للإغاثة من فيروس كورونا.

بيل بيل جيتس الملياردير الجدل ميليندا جيتس شركة

موضوعات متعلقة

ناسا تؤجل رحلتها إلى الفضاء.. وتغيير الجدول الزمني

قيمتهما 8 مليون دولار..بيع سوارين من الألماس كانت تملكهما ملكة فرنسا في مزاد

بسبب انخفاض منسوب الماء.. ظهور جزيرة جديدة في الصين

عينات جديدة من الفضاء.. الصين تنشر اكتشاف جديد من القمر

نشرة المنوعات..موهبة مصرية برقم قياسي جديد..أم تفاجئ بتبديل طفلتها أثناء عملية تلقيح صناعي..وأول امرأة صينية تستكمل رحلتها خارج الكوكب

موهبة مصرية برقم قياسي جديد..إبراهيم صلاح ينحت أكبر تمثال من إطارات السيارات

بعد 4 شهور من تربية رضيعة أخرى.. أم تُفاجأ بتبديل طفلتها أثناء عملية تلقيح صناعي

محطة فضاء مستقبلية..أول امرأة صينية تستكمل رحلتها خارج الكوكب

ترشيحاتنا

قرار مصيري يطيح بالملياردير بيل جيتس من قائمة الأغنى في العالم

بايدن: أسعار الاستهلاك مرتفعة كثيرا في أمريكا.. والناس في حيرة

فرج همك وكربك في دقيقة.. ردد هذا الدعاء عدة مرات

شيفروليه تزود كمارو بأقوى محرك سحب طبيعي في العالم

ناسا تؤجل رحلتها إلى الفضاء.. وتغيير الجدول الزمني

كيفية إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار في البنك .. دار الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

أول ظهور لها .. زوجة قتيل الإسماعيلية تكشف سرًا في الجريمة |فيديو

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

انتبهي للأعراض .. فيروس يضرب الأطفال بقوة ويصيب القصبات الهوائية

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

فيديو

الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت.. عودة منة عرفة لزوجها

يشكك في تقرير الطب الشرعي.. رامي صبري: حق أخويا مش هيروح هدر

فيديوجراف.. لقاء الخميسي: مسلسل "حتة من القمر" أخذ الكثير من طاقتي

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ