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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه المنيا تعقد اجتماعا مع مسئولى اليونيسف لمناقشة خطط التعاون المستقبلية

مياة المنيا تعقد
مياة المنيا تعقد اجتماعا مع مسئولى اليونسيف

عقد المهندس رجب السعيد جبر  رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا اجتماعا مع الدكتور ايهاب عبد العزيز مدير برنامج المياه والاصحاح البيئي باليونيسيف، وريمون شكري منسق عام المشروع  وبحضور عدد من قيادات الشركة.

ناقش الاجتماع ماتم انجازه من أعمال بالتعاون بين الشركة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف حيث تم عمل وصلات مياه منزلية للأسر الأكثر احتياجا وتوعية 25 مدرسة بمركز بنى مزار ضمن المشروع كمرحلة أولى وتلاها مشروع مدراسنا صحية بأيدينا ل 60 مدرسة بمركز المنيا ومشروع صحتهم مستقبلهم ل 210 مدرسة بمركز المنيا وابوقرقاص وسمالوط والتى شملت تدريب 1050 معلم على خمس محاور ترشيد إستخدام المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحى والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة.

كما تم توزيع مطهرات ومعقمات بالتعاون بين الشركة والمنظمة ومديرية التربية والتعليم    
وفيما يخص مواجهة فيرس كورونا تم توزيع بوسترات توعية لمواجهة الفيرس وتم رفع كفاءة مرافق المياه بالمدارس وتركيب القطع الموفرة ويجرى حاليا رفع كفاءة عدد عشر وحدات صحية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان حيث تم  الإنتهاء من نسبة 60 %من المستهدف والتى تشمل خمس وحدات صحية بمركز المنيا وهى (طوة- صفط الخمار - نزلة عبيد - المطاهرة البحرية - البرجاية) وخمس وحدات بمركز بنى مزار  وهى(بنى صامت-أبوجرج-الجرنوس-أبشاق -أعطو)بتكلفة 565 ألف جنيه.

وشهدت الشركة طفرة فى التعاون مع المنظمة فى الفترة من 2015 حتى 2021 حيث تم عمل وصلات مياه وصرف لعدد 1075 بتكلفة حوالى مليون و195 ألف جنيه والتوعية بالمدارس 2 مليون 168 ألف والوحدات الصحية 565 ألف ليصل الاجمالى مايقارب 3 ملايين 928  ألف.

ووجه الدكتور إيهاب عبد العزيز  الشكر للشركة وكافة الجهات المتعاونة.

كما توجه السعيد بالشكر  فى ختام الاجتماع للشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على الدعم المتواصل للشركة ولشركاء النجاح وهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ومديرية التربية والتعليم بالمنيا ومديرية الصحة ووحدة حقوق الانسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة  وادارتى التوعية والمشاركة المجتمعية التابعة للإدارة العامة للعلاقات العامة بالشركة وادارة القرض الدوار التابعة للقطاع المالى وادارة التنفيذ الذاتى والتنفيذ للغير التابعة لقطاع المشروعات والقطاع التجارى وكافة الجهات المتعاونة متمنيا استمرار التعاون من أجل خدمات أفضل لمواطنى محافظة المنيا

مياة الشرب التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم حقوق الإنسان شركة مياه الشرب والصرف الصحى الأكثر احتياجا مركز بنى مزار مديرية التربية ديرية التربية والتعليم وحدة حقوق الإنسان شركة مياه الشرب والصرف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف

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