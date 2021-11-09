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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

40 مرشحا يتنافسون.. 72 ساعة لبدء ماراثون انتخابات نادي المنيا الرياضي.. شاهد

الدعاية الانتخابية
الدعاية الانتخابية بنادي المنيا

72 ساعة فقط لبدء ماراثون انتخابات نادي المنيا الرياضي الجمعة المقبل، حيث يتنافس 40 مرشحا للفوز بـ 10 مقاعد، بينهم اثنان على منصب رئاسة النادي و5 مرشحين على منصب النائب و6 على أمانة الصندوق و23 مرشحا للعضوية فوق السن، بينهم سيدة واحدة، و4 مرشحين للعضوية تحت السن.

وقام المرشحون بتكثيف الدعاية الانتخابية وتعليق اللافتات بمقر النادي، وأرسل بعضهم رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بأنفسهم وبرامجهم الانتخابية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يبلغ عددهم ما يقرب من 4525  عضوا لهم حق التصويت لقيامهم بتسديد الاشتراكات من بين 6501 عضو موزعين على 8 لجان انتخابية.

المرشحون على منصب رئيس مجلس الإدارة هم: عاطف عبد الجابر محمد علي عضو مجلس شورى سابق ورئيس النادي الحالي، ومحمد حمدي ماضي باحث قانوني بإدارة المنيا التعليمية. 

وعلى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة: أحمد عمر محمد مستشار بالنيابة الإدارية والنائب الحالي، ووافي محمد منصور رئيس مبيعات بشركة جلاسكو للأدوية، ومصطفى فتحي يونس محامٍ أول بالبنك الزراعي، وأحمد ثروت أحمد الشهير بـ"أحمد أبو عالية" مهندس معماري حر، وأحمد عاطف رشاد والشهير بـ"أبو عايد" مدير منطقة المنيا بشركة وادي النيل للغاز".

وعلي منصب أمين صندوق: أحمد مصطفى أحمد الشهير بـ"أحمد مازن" مدير إدارة إيرادات قطاع توزيع الكهرباء بالمنيا، ورأفت أحمد مختار ضابط قوات مسلحة بـ"المعاش"، ومصطفى محمد سيد الشهير بـ "مصطفى زيزو" مدير مدرسة الحي المتميز للتعليم الأساسي، وخالد فايز عبد العزيز موظف بمجلس الدولة، ومحمد فتحى محمد مدير الشئون المالية بالغرفة التجارية، وجمال سالم محاسب حر.

وعلى منصب عضو مجلس إدارة فوق السن الدكتورة رحاب سراج الدين محمد مدرس بكلية الآداب، السيدة الوحيدة التي تخوض الانتخابات، ووائل حسين محمد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية، وسامح عبد الحكيم عبد المجيد المدير الإداري للمدارس البريطانية بالمنيا، ومحمد أبو القاسم محمد مدير مدرسة كفر المنصورة للتعليم الأساسي، وياسر عبد الوهاب محمد مدير إدارة بشركة مصر للتأمين، وشادي عادل شادي صاحب شركة جلوبال للتوريدات والمستلزمات الطبية، وأيمن محمد عبد الرحمن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، وياسر السيد دياب صاحب مؤسسة سيجما للمستلزمات الطبية، وأسامة عبد الخالق عبد الوهاب والشهير بـ"أسامة الطويل" صاحب شركة الطويل للمقاولات، وأحمد خيري محمد مرزوق صاحب الشركة العالمية للتوريدات والمقاولات، ومحمد رجب نجيب مهندس كهرباء حر، ومحمد طارق الفولي الشهير بـ"طارق الجندي" مدير مدرسة التجريبية (١)، وأحمد علي حلمي الشهير بـ"أحمد حلمي" معد برامج  الإذاعة والتليفزيون، وأيمن عمر محمد والشهير بـ "أيمن مقلد" محامٍ حر، ونور الدين مدكور حسن محامٍ ممتاز بشركة التعاون للبترول، وعصام محمد عبد الحميد والشهير بـ" عصام عبد الكافي" مدير إدارة التفتيش بالإدارة المالية، وهشام شهير محمد مدير شركة مقاولات عبد الوهاب، ومحمد فاروق عبد الحميد مدير حسابات بالمديرية المالية، وأحمد علي محمود والشهير بـ" أحمد علي رجب" مخرج بالقناة السابعة، وعمرو بدوي عبد الغني أخصائي توعية بشركة مياه الشرب، وإسلام بشر كيلاني باحث قانوني بمباحث التهرب الضريبي، ومحمد علي محمد والشهير بـ"محمد السويفي" مدير كبار الزوار بديوان المحافظة، وهاني أحمد هشام الشهير بـ "هاني صدقي" العلاقات العامة بالغرفة التجارية.

وعلى منصب عضو مجلس إدارة تحت السن محمود فتح الله عبد الفتاح محامٍ حر، وعلي بهاء فكري مهندس مدني، وباسل عماد عبد البديع محامٍ بإدارة الشئون القانونية بشركة "رويال"، وإسلام رفعت مهنى مدير مكتب أمين جامعة إدارية.

يشار إلى أن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي أعلن انعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة 12 نوفمبر الجاري وانتخاب مجلس إدارة جديد، على أن يبدأ التسجيل والاقتراع اعتباراً من التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً بمقر النادي. 

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