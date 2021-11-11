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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمعية رجال الأعمال المصريين تشارك في مؤتمر القطاع الخاص الأفريقي

صدى البلد

شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين الإفارقة برئاسة دكتور يسري الشرقاوي، في أعمال مؤتمر القطاع الخاص الأفريقي والذي احتضنته القاهرة صباح أمس ونظمه مجلس الأعمال الإفريقي، وجاءت مشاركة وحضور الجمعية من خلال وفد مكون من حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة ود. شريف سليمان رئيس لجنة التصدير ومحمد صباح نائب رئيس لجنة التجارة الدولية.

 

وأكد د يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، على أن الاقتراب والتقارب والعمل المباشر بين القطاع الخاص الأفريقي وتنظيم الصفوف داخل مجتمع المال والأعمال سوف يكون هو الأثر الإيجابي لتحقيق الطفرة في تعزيز العلاقات التجارية المصرية الافريقية والافريقية إفريقية في سباق التنافسية العالمية ونحن كجمعية قطعنا شوطا مميزا في هذه الخطوات.

 

وأكد أن أول أمس احتضنت الجمعية يوم الأعمال المصري الجنوب أفريقي الافتراضي والذي شكل منصة لإلقاء الضوء على التجارب الناجحة والمتميزة لنماذج مجتمع المال والأعمال الجنوب إفريقي وهذا دورا هاما نلعبه كمنظمات أعمال في إبراز الأدوار الهامة لأنشطة مجتمعات القارة وطريقة للتواصل والتعارف والتقارب تفتح آفاق لإتمام عمليات التجارة البينية وزيادة الاستثمارات البينية والافريقية وهذا دور أصيل علي القطاع الخاص وأعضاء مجالس إدارات منظمات مجتمع المال والأعمال.

 

وتحدث حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بالجمعية على أهمية حمل لواء وراية القطاع الخاص لتحقيق الأهداف والخطط التي تعول عليها وتأملها القيادة السياسية في مصر وفي القارة بشكل يخدم أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ وأجندة افريقيا ٢٠٦٣.

 

وأكد الغزاوي أننا حرصنا كجمعية على المشاركة في هذا المؤتمر الذي يقام تحت رعاية الاتحاد الافريقي والعديد من المؤسسات المالية الأفريقية فى دورته الثانية عشر والمقام بالقاهرة والذي حضره العديد من رجال الأعمال المصريين والأفارقة والبعثات الدبلوماسية والهيئات الحكومية والدولية والوزارات المعنية لبحث ومناقشة أهمية دور القطاع الخاص فى تطوير الإعمال وتوطين الصناعة فى ظل إتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التى بدأ العمل بها فى يناير 2021 فى ظل التحديات التى تواجه القارة بعد جائحة كورونا ودور مؤسسات العمل المدني ومنها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة  ممثلة  بلجانها التخصصية والنوعية في العديد من الخبرات والكفاءات المصرية والافريقية  وذلك من خلال 22 لجنة نوعية وممثلين فى 13 دولة إفريقيا فى تشجيع مساهمات القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الخارجية وزيادة التجارة البينية بين دول القارة التي لا تتعدى حاليا 16 %.

 

وأجرى وفد جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة على هامش المؤتمر لقاءات عديدة مع الوفود المشاركة من مختلف دول القارة الافريقية لتبادل الرأي وتقديم المبادرات والحلول العملية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية بفكر التنمية المستدامة بعيدا عن الحلول التقليدية التي لا تتجاوز هذه اللقاءات من اجل مستقبل افضل لأفريقيا التي نريدها.

 

وقام الوفد بلقاء الدكتورة أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الأفريقي والنائب الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب والسفير ألبرت موشانـجا رئيس مفوضية شئون التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين، لجنة الاتحاد الأفريقي والبروفيسور باتريك أوتومي أستاذ الاقتصاد السياسي ومؤسس مركز القيمة في القيادة والمستشار السابق للرئيس النيجيري

مجلس النواب رجال الأعمال وزارة التجارة والصناعة التمثيل التجارى جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة

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