أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بدعم قرارات تحفيز الاستثمار

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، اخر جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من حزمة قرارات مجلس الوزراء لتحفيز الاستثمار في البورصة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 11501 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1994 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13488 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4511 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2123 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 3095 نقطة.