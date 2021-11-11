مياه الجيزة: حملات مكثفة لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك

أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية استمرار تنفيذ الأنشطة التوعوية والخدمية وتعزيز مجالات المشاركة المجتمعية بقرى مركزي الصف وأطفيح والتى تشهد تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفي هذا الإطار، نفذت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتعاون مع محافظة الجيزة عدداً من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية والندوات التوعوية بأهمية المشروعات القومية وضرورة المحافظة عليها وأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، حيث شملت اجتماعاً تنسيقياً بمجلس مدينة الصف ولقاء مجتمعياً مع قادة الرأي بمركز الصف تم خلاله التعريف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة "وأهمية المشروعات القومية وتأثيرها في حياة المواطن بالريف المصري ، بالإضافة إلي تنفيذ ورش لتعليم السباكة الخفيفة وحملات طرق أبواب وحملات توعوية للمواطنين بمركز الصف.

فيما تطرقت أوجه التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الجيزة ،إلي عقد لقاءات مع أئمة المساجد بمركز الصف،وتنفيذ ندوات توعوية وورش لتعليم السباكة الخفيفة للعاملين بمساجد منطقة الصف تهدف إلي أهمية الحفاظ علي كل نقطة مياه.

وفي السياق ذاته، شهد مركز أطفيح العديد من الأنشطة التوعوية والخدمية، شملت إجتماعاً تنسيقياً بالوحدة المحلية بالقبابات ولقاءاً مجتمعياً بقادة الرأي والرائدات الريفيات بقرية القبابات وتناول التوعية بأهمية المشروعات القومية وضرورة المحافظة عليها.

وفي ضوء التعاون مع منطقة الجيزة الأزهرية ،قام فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوات توعوية بأهمية ترشيد استهلاك المياه وورش لتعليم السباكة الخفيفة وأنشطة تفاعلية لطلاب معهد العهد الجديد الديني بقرية القبابات ، وشملت الأنشطة مسرح عرائس وتطبيق قصة سلمي وكلمة في طابور الصباح تحمل رسائل التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

،كما تناولت الأنشطة بقرية القبابات حملات طرق الأبواب للوصول إلي ربات الأسر بالمنازل وحملات توعية للمواطنين بشوارع القرية للتعريف بمبادرة حياة كريمة ،وكذلك ندوات توعية داخلية للعاملين بمركز خدمة عملاء القبابات.

ويأتي ذلك في ضوء حرص شركة مياه الجيزة على المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وإيماناً بأهمية تحسين جودة حياة المواطن بالريف المصري.