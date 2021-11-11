حاتم عمور يستعد لطرح أغنية “مايستهلني".. شاهد

يستعد النجم المغربي حاتم عمور، لطرح كليب أحدث أغنياته بعنوان "مايستهلني"، عبر حسابه على منصة "تيك توك" وموقع رفع الفيديوهات يوتيوب، بالتزامن مع بث الأغنية على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بـ حاتم وكذلك في المنصات الرقمية والإذاعات والقنوات التلفزيونية.

ونشر حاتم البوستر الرسمي الخاص بالأغنية عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، يتضمن موعد إصدار كليب الأغنية بتاريخ 17 نونبر من الشهر الجاري.

وتعامل عمور في هذه الأغنية مع محمد المغربي على مستوى الكلمات وألحان مهدي مزين، وتوزيع طارق الحجيلي ومادارا. أما كليب الأغنية تم تصويره تحت إشراف المخرج أنس الكاد.

"مايستهلني" هي ثالث أغاني ألبوم بلا حدود لحاتم عمور لسنة 2021، الذي يتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها الخليجية والعراقية ولهجات عربية أخرى، إضافة إلى أغنية باللغة الإسبانية و مفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا خلال صدور أغاني الألبوم.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال حاتم عمور الغنائية كليب " أحلى إبداع "، باللهجة العراقية من كلمات عماد الأسعد وألحان أسعد حسن وتوزيع حمزة الغازي، أما كليب الأغنية تم تصويره مشاهده بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف المخرج أنس الكاد.