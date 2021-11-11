اعترافات المتهم بقتل صديقه بكرداسة: ماكنش معايا فلوس وكنت عايز اسرق تليفونه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص بإحدى الأراضى الزراعية بدائرة المركز ، وبها عدة طعنات متفرقة بالجسم ، وبجواره سلاح أبيض "سكين".

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد شخصية المجنى عليه ، وتبين أنه (عامل - مقيم بمدينة النجوم بدائرة المركز).

بإستدعاء والده تعرف على الجثة وقرر أنها لنجله وأضاف بتغيبه عن مسكنهما ، ولم يقم بتحرير محضر بغيابه لأنه مُعتاد الغياب نظراً لطبيعة عمله.

أسفرت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة صديق للمجنى عليه (أحد الأشخاص - مقيم بذات العنوان) ،

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية فعقد العزم على قتله وسرقة هاتفه المحمول ، وفـى سبيل ذلك أعد السكين المعثور عليه بمكان الواقعة وإستدرج المجنى عليه وتعدى عليه بالأداة المعثور عليها فأودى بحياته وإستولى على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وقام ببيعه (لمالك محل هواتف محمولة "حسن النية" - مقيم بذات العنوان) ، حيث أرشد الأخير عن الهاتف؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.