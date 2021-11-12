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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. ليست المرة الأولى .. أشرف زكي يقدم بلاغا بسبب أحمد عبد العزيز

أشرف زكي
أشرف زكي

تقدم   الدكتور أشرف زكي بـ بلاغ  للنائب العام عن طريق شعبان سعيد المحامي بالنقض،  وكيلا عنه و بصفته نقيبا للمهن التمثيلية، وذلك ضد علي محمدي فتح الباب، حيث  فوجئ الشاكي بقيام المشكو في حقه بقيامه بنشر عبر صفحته، التواصل الإجتماعي " فيسبوك " ينشر خبرا كاذبا بأن الفنان "أحمد عبد العزيز " نقيبا للممثلين خلفا للفنان أشرف زکی .

شكوى الدكتور اشرف زكي بسبب احمد عبد العزيز 

ذكر المحامي شعبان سعيد فى بلاغه، "ان الخبر الذي نشره المشكو ضده اثار بهذا الخبر الكاذب غضب جموع الفنانين وسبب توتر وقلق داخل نقابة المهن التمثيلية وخارجها وتسبب في العديد من المشاكل لما كان ذلك ، وكان المشكو في حقه دائم نشر الأخبار الكاذبة عن الشاكي. 

تصريح الدكتور اشرف زكي 

وكان قد كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن سبب عدم حضوره جنازة الفنان الراحل احمد خليل قائلا  " أنا لم أحضر جنازة الفنان أحمد خليل لعدم وجود رحلة طيران للقدوم عليها من شرم الشيخ " لافتا إلي انه توفي فجأة وانا كنت في مهرجان شرم الشيخ .

وأضاف اشرف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناة " المحور " ، إن   الفنان أحمد زكي توفي من سنوات طويلة ومقتنياته كانت مع ابنه هيثم احمد زكي قبل وفاته ، مؤكدا أن ابنه هو الوحيد الذى كان له الحق في التصرف في هذه المقتنيات.

وأوضح اشرف زكي ، إن هيثم أحمد زكي بعد وفاته ظهر أخوه من والدته وظهر أقارب للفنان أحمد زكي وبعدها ذهبوا إلي دار الفتوي في الأزهر لمعرفة ما مصير الميراث بينهم .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

اشرف زكي أحمد عبد العزيز زكي أحمد هيثم أحمد زكي مهرجان شرم الشيخ

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