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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة: مصر ملتزمة بطرح شواغل القارة الأفريقية على الصعيد العالمي

صدى البلد

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الاجتماع التنسيقي اليومي لوزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسجو COP26.

وتقدمت وزيرة البيئة المصرية بالشكر للمجموعة الأفريقية على ثقتهم ودعمهم لترشيح مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وأكدت على التزام مصر بأن يتضمن هذا المؤتمر شواغل وتحديات القارة الأفريقية والتركيز عليها ليكون مؤتمرا أفريقيا يخدم العالم أجمع.

وشددت وزيرة البيئة على دعم مصر الدائم والمستمر للقارة الأفريقية لمواجهة تحدياتها البيئية وخاصة آثار تغير المناخ، ومساعدة الدول الأفريقية على بناء قدراتها الوطنية واعداد خططها الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى تحمل مصر توحيد الصوت الأفريقي منذ توليها رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة والتفاوض باسم المجموعة الأفريقية في مفاوضات اتفاق باريس في ٢٠١٥، واستمرارها في الدفاع عن مصالح القارة.

الامسن الأفارقة اجتماع وزراء البيئة وزيرة البيئة

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