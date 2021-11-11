عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

3 وزراء يلتقون سكرتير عام الأمم المتحدة .. ويؤكدون حرص مصر على استضافة مؤتمر تغير المناخ المقبل .. مساعي القاهرة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 .. بناء شراكات ناجحة مع البنوك التنموية الدولية

صدى البلد

خلال لقائهم سكرتير عام الأمم المتحدة:
وزيرة البيئة: 

مصر حريصة على استضافة مؤتمر تغير المناخ القادم
وزيرة التخطيط: 

الدولة تنفذ برنامجا لتوفير حياة كريمة للمصريين
وزيرة التعاون الدولي: 

تعزيز دور القطاع الخاص وبناء شراكات ناجحة

 

التقى وزراء البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة لتبادل الآراء و الرؤى حول الأوضاع البيئية العالمية وسبل دعم الجهود العالمية لحماية البيئة و التصدي لآثار التغيرات المناخية وخاصة في ظل استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر الأطراف العام القادم COP27، وذلك على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26  المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الموقف التفاوضي بصفتها رئيس لملف تمويل المناخ مع الجانب السويدي وكذلك الأبعاد التي تمت في التفاوض بين الدول النامية والدول المتقدمة ومؤكدة على حرص مصر على استضافة مؤتمر تغير المناخ القادم cop27  في شرم الشيخ ، معربة عن تطلعها إلى نجاح المؤتمر واهتمامه بشواغل الدول النامية وعلى رأسها القارة الأفريقية.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد خلال ما قامت به مصر من إجراءات لدمج بعد تغير المناخ والبعد البيئى فى القطاعات التنموية والذى يتم دعمه ومتابعته من فخامة السيد رئيس الجمهورية.

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بدعوة السيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة لزيارة الجناح المصري لرؤية مشروعات مصر ، وكذلك الاحتفال باستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم بشرم الشيخ.

ومن جانبها  أكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة من أجل تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ ولذلك بدأت الدولة في تنفيذ برنامج رائد لتوفير حياة كريمة للمصريين ليكفل ضمان حياة اجتماعية آمنة وكريمة للمصريين بالتوازي مع التوجه نحو الاقتصاديات الخضراء.  

من ناحيتها استعرضت وزيرة التعاون الدولي، ما قامت به الوزارة بمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مستخدمة في ذلك المناهج والأطر العلمية للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي أظهرت نتائجها جهود الدولة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتحول الأخضر والتخفيف من تداعيات المناخ والتأقلم معها، حيث يستحوذ الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة يعلى 23.2% تمثل النسبة الأكبر من التمويلات الإنمائية بقيمة 5.9 مليار دولار، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية في المرتبة الثانية بنسبة 22.3% بقيمة 5.7 مليار دولار، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية تستحوذ 19.4% من المحفظة بقيمة 4.9 مليار دولار.

وعرضت «المشاط»، المبادرة المصرية التي سيتم طرحها في الحدث التفاعلي الذي سيتم تنظيمه في الجناح المصري بقمة جلاسجو، بشأن تطوير إطار دولي للتمويل المبتكر للعمل المناخي، أخذاً في الاعتبار تعزيز دور القطاع الخاص والبناء علي الشراكات الناجحة مع البنوك التنموية الدولية والقطاع المصرفي، مشددة على ضرورة العمل المشترك والتحرك الجماعي لدفع تمويل العمل المناخي وتحقيق تحول أسرع نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشاد  جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة بدور مصر المحورى فى التصدى لآثار التغيرات المناخية  محلياً وعالمياً والتوفيق بين مصالح الدول الأفريقية واجراء العديد من المباحثات لتوفيق الرؤى على مستوى الدول خلال المؤتمر، كما أشاد بدور مصر وجهود وزيرة البيئة فى التفاوض فى تمويل المناخ والذى أنقذ  مفاوضات كاتوفسكى للخروج بخطة عمل اتفاق باريس، معرباً عن سعادته باستصافة مصر للمؤتمر القادم COP27 العام القادم.

ترشيحاتنا

عائلة سهير البابلي: بدأت تتحرك بعد سماع الرقية الشرعية ومديح النبي

بعد عزفه على الجردل.. مذيعة تكتب أغنية لـ سيد قناوى وهانى شنودة يلحنها

عاجل | عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا |المحاور والأهداف قراءة يقدمها خالد شقير

روسيا: لم نخطط أبدا لتدخل عسكري في أوكرانيا

رضا عبدالعال : المنتخب سيتعادل أمام أنجولا وشريف أفضل من مصطفى محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

الزمالك يطالب بتدخل وزارة الرياضة في قضية غرامات شيكابالا

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

أبرزها تقديم الدعم المالي| 24 إجراء في قانون مواجهة الأوبئة الجديد

فضيحة في اتحاد المهن الطبية|سرقة 600 ألف جنيه من إعانات مصابي كورونا

عواصف شمسية مرعبة تتوجه الى الأرض .. وتهديد بانقطاع عالمي للإنترنت

الطقس غدا.. شبورة كثيفة وأمطار على 10 مناطق بالجمهورية.. تفاصيل

صدمة.. الزمالك مهدد بـ خصم 6 نقاط من رصيده فى الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني شاكر يتألق في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

طمعا في هاتف محمول.. قاتل صديقه بالجيزة: «دبحته وهو واقف زي الجمل عشان بحبه»

شيكابالا لم يتبرع.. أرملة علاء علي تنفي تقاضى أموالا من الزمالك أو اللاعب

الطعن على انتخابات اتحاد القوة البدنية ومصارعة الذراعين .. مستند

فيديو

علاقات منة عرفة قبل الزواج وحبس شقيقيها في قضية قتل .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة "فيديو"

أين أشيائي.. أزمة انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى تصل إلي قسم الشرطة

"بينا عاليابان".. طوكيو تمنح كل مراهق وطفل 900 دولار ينفقها كيف يشاء

علاقة القاتل بشقيق الضحية.. أرملة قتيل الإسماعيلية تكشف سرا في الجريمة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ