بين الحياة و الموت .. عجوز يفلت من براثن تمساح ضخم بأعجوبة

هرب رجل ستيني من الوقوع فريسة بين فكي تمساح ضخم في استراليا بعد أن كاد أن يبتلعه التمساح أثناء تواجد الرجل بالقرب من البحيرة التي كان التمساح قابعا أسفلها .

و بحسب ما نشرته "فرانس برس"، فإن رجل بالغ من العمر 60 عاما في مكان بعيد عن الطريق بحوالي 5 ساعات ، و لكن عرض نفسه للخطر بشكل كبير و كاد ان يلتهم جسده تمساح ضخم أثناء رحلته .



خرج رجل استرالي من كوينزلاند، لرحلة صيد في البراري و استقر أمام بحيرة و تمكن من طرد ثور بري كان موجود في تلك المنطقة للإستمتاع بالمكان بفرده و لكنه لم يتخيل أن هناك وحش ينتظره سيخرج من البحيرة الموجودة في المكان .

هاجم الرجل تمساح ضخم بلغ طوله حوالي 6 أمتار،، و لكنه تمكن من الإفلات منه بأعجوبة و هرب سريعا من المكان متجها إلى سيارته و غادر المنطقة بأكملها قبل أن يقع في يد الوحش مرة آخرى .

جدير بالذكر أن أحد عناصر حماية الثروة الحيوانية، أكد أن ذلك الرجل محظوظ للغاية، فإن عدد قليلل للغاية من يفلت من فكي ذلك التمساح المرعب و شهدت تلك المنطقة حوادث متعددة بسبب ذلك التمساح و رغم منع إدارة المنطقة فإن البعض يتسلل إلى الداخل .