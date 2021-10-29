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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بمشاركة 12 شخصا .. شاهد عملية نقل تمساح عملاق في أستراليا

نقل تمساح عملاق
نقل تمساح عملاق في أستراليا

أثارت عملية نقل تمساح ضخم اهتمام الكثيرين نظراً لوزنه الكبير البالغ 349 كيلوغراما والذي تتطلب فريق عمل مكون من 12 شخصا للإمساك به وجره.  

ووثق مقطع الفيديو عملية نقل التمساح العملاق من بحيرة في أستراليا إلى بركة مستقلة بحديقة  الزواحف الأسترالية في سومرسبي بنيو ساوث ويلز، وفقاً لقناة «أي بي سي نيوز 12».

خطورة التمساح العملاق

وقال حارس حديقة الحيوانات، دان، في مقطع مصور إن نقل التمساح من البحيرة لبركة منفصلة تم للخطورة التي يمثلها هذا الحيوان على التماسيح الأصغر.

ونظراً لذلك حذر دان زملاءه بشدة من خطورة التمساح العملاق، عندما قاموا بتثبيته، وإغلاق فكيه بشريط لاصق، بعدما انبطح 6 أشخاص على ظهره.

ونبه مدير الحديقة، تيم فولكنر، أن التمساح سيعاد مرة أخرى للبحيرة بمجرد انتهاء موسم التزاوج، منوهاً بأن تصرفه العدائي عندما كان هناك، وتشكيله مصدر خطر على الزواحف بهذا المكان.  

تمساح يأكل ساق طفل أثناء لعبه الغميضة

في حادثة مروعة ، هجم تمساح على ساق طفل صغير أثناء لعبه الغميضة في عطلة مع عائلته في كانكون مسبباً له عدد من الإصابات المروعة.


وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية قال تشارلي بول، 12 سنة، إنه شعر بطعن تمساح ضخم يبلغ ارتفاعه 13 قدمًا له حيث قفز من الماء وأمسك بساقه.

وكان تشارلي يختبئ مع صديق على درج أدى إلى بحيرة في حوالي الساعة 8.55 مساءً عندما انقض التمساح وسقط الصبي فجأة في الماء.


وأضاف «بول» لصحيفة «Good Morning America»: «لم يكن هناك شيء يمكنني القيام به للدفاع عن نفسي، كان التمساح قوي جداً».

من جانبها، أوضحت والدة الطفل، وتدعي جينيفر،50 عامًا أنه استمر في إمساك الدرج لمحاولة رفع نفسه، لكنه لم يستطع حتي جذبتهم صرخاته المرعبة.


وأشارت والدة الطفل إلى أن مجموعة من الرجال جاءوا أيضًا لإنقاذ الطفل، حيث بدأ أحدهم في سحب تشارلي بعيدًا عن التمساح بينما قام ثلاثة آخرون بضرب الزاحف بقبضاتهم وأقدامهم وغطوا عينيه بوسادة من سطح البركة.

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