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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الشرطة الأمريكية تلقي القبض على تمساح بالشارع.. ما القصة؟

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية تلقي القبض على تمساح بالشارع

ألقت شرطة  ولاية  كارولينا  الأمريكية، القبض على تمساح تسلل من حواجز المسبح الخاص به إلى الشارع.

 

واستخدمت شرطة  كارولينا، أساليبا لملاطفة ومحايلة التمساح حيث ساروا معه بهدوء حتى تم إطلاق سراحه في بركة قريبة.

يأتي ذلك بعد تلقي رجل شرطة كارولينا بلاغاً بوجود التمساح المتطفل يقوم بجولة في الشوارع بعد أن استطاع أن يخترق شبكة الأمان، حسب صحيفة  «الديلي ميل» البريطانية. 

 

وذكرت أنه بعد عدة مناورات استطاع 4 من رجال الشرطة ترويض وتقييد التمساح الذي بلغ طوله 3 أمتار، واستخدام مقود وضعه ضباط الشرطة حول رقبته بعد محاولته الدخول إلى منطقة تجمع سكني.

وسار الضباط الأربعة بصحبة التمساح الذي بدا وكأنه يستطلع المكان حتى وصلوا به إلى حافة بركة قريبة حيث أطلقوا سراحه بصورة ودية على أمل ألا يكرر محاولته مرة أخرى.

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