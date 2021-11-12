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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمهرجان الموسيقى العربية .. أمير الغناء العربي يواصل أسر قلوب الجمهور

هانى شاكر
هانى شاكر

فى رحاب مملكة الطرب انقضت أمسية حالمة جاءت ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30 واحياها امير الغناء العربى هانى شاكر الذى وجه الشكر للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا والقائمين على المهرجان .

وواصل اسر قلوب جمهوره حيث تغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى بمجموعة مختارة من اعماله الشهيرة كان منها ولا بيك ولا بيا ، لو روحت بعيد ، مع قلبك ، لو سمحتوا ، دعوة فرح ، المفروض ، وعد منى ، يا ريتني ، يا ريتك معايا ، نسياك صعب اكيد ، ادينى قلبى تانى ، كدة بردوا يا قمر ، متهدديش ، سألتك ، لسة بتسألي ، اصاحب مين ،  على الضحكاية الى جانب ليه يا قلبى ليه ل فايزة احمد ، قارئة الفنجان واحلف بسماها من اعمال العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ .

سبقه فاصلا تضمن كوكبة من الغنائيات الذهبية كان منها يا تمر حنة وسألوني الناس اداء كنزى ، ع الحلوة والمرة تغنى بها محمد حسن الى جانب دويتو شحات الغرام وشاركته فيها ايمان عبد الغنى التى شدت ب يا عيوني ليه تداري ، كل اللى لاموني وبلاش تفارق ، وفى بداية الحفل عزفت الفرقة موسيقى كل هذا الحب ل عمار الشريعى .

وشهد مسرح الجمهورية حفلا للنجمة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وسبقها فاصل غنائي لكل من ابراهيم فاروق، أحمد محسن والمغربيان على المديدي وايوب التجاني.

وعلى مسرح مكتبة الاسكندرية قدم النجم التونسى صابر الرباعي حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات بعد فاصل غنائي للمطربة ريهام عبد الحكيم .

كما اقيم على مسرح أوبرا دمنهور حفلا للنجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو فاروق البابلي وسبقه فقرة غنائية لكل من محمد الخولي وأجفان .

كما قدمت فرقة الأنامل الصغيرة تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم حفلا على المسرح الخارجى تضمن مختارات من المؤلفات الموسيقية والغنائية القديمة والمعاصرة.

دار الأوبرا إيناس عبد الدايم عبد الحليم حافظ هاني شاكر وزيرة الثقافة

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