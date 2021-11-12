نشرة الفن.. تامر حسني يتألق في موسم الرياض وذكرى وفاة محمود عبد العزيز ومعاناة نادين نجيم بعد الطلاق

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها تفاصيل حفل تامر حسني في موسم الرياض، وتقارير عن الراحل محمود عبد العزيز في ذكرى وفاته، وجميع تصريحات نادين نجيم في حلقتها مع منى الشاذلي
تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بموسم الرياض.. فيديو وصور
تألق الفنان تامر حسني في حفله بموسم الرياض الذي أقيم مساء الخميس، وحضره الآلاف من الجمهور السعودي.
تامر حسني يشكر الشعب السعودي بعد حفله الأسطوري في موسم الرياض
نشر الفنان تامر حسني مجموعة من الصور التي التقطت في حفله مساء الخميس، على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض على حسابه بتطبيق انستجرام.
تامر حسني يشكر السفير الفرنسي في السعودية بعد حضور حفله بموسم الرياض
حرص الفنان تامر حسني على توجيه الشكر للسفير الفرنسي في المملكة العربية السعودية بعد حضوره حفله مساء الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض وإشادته بمستوى الحدث عبر تويتر.
كشفت عن نجمها المفضل ومعاناتها بعد قرار الطلاق.. أبرز تصريحات نادين نسيب نجيم مع منى الشاذلي
حلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي في حلقة خاصة صورت أثناء تواجدها في مصر الأسبوع الماضي، للحديث عن أعماله الفنية وطلاقها وكواليس إصابتها في مرفأ بيروت.
الدوامة والحفيد.. بهذه الأعمال حفر محمود عبد العزيز اسمه في تاريخ الفن
يمر اليوم 5 سنوات على وفاة الراحل محمود عبد العزيز، الذي مازالت الشاشة تتذكره بأعماله وروائعه التي حفرت اسمه في تاريخ السينما والدراما التلفزيونية.
جميلة بوليوود.. كاترينا كيف على أبواب الزواج من فيكي كوشال
تستعد الممثلة الهندية الشهيرة كاترينا كيف لتوديع العزوبية أخيرا، بعد سنوات من الارتباط والانفصال مع أبرز نجوم بوليوود، حتى وقعت في حب فيكي كوشال.