نشرة الفن.. تامر حسني يتألق في موسم الرياض وذكرى وفاة محمود عبد العزيز ومعاناة نادين نجيم بعد الطلاق

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها تفاصيل حفل تامر حسني في موسم الرياض، وتقارير عن الراحل محمود عبد العزيز في ذكرى وفاته، وجميع تصريحات نادين نجيم في حلقتها مع منى الشاذلي

تألق الفنان تامر حسني في حفله بموسم الرياض الذي أقيم مساء الخميس، وحضره الآلاف من الجمهور السعودي.

نشر الفنان تامر حسني مجموعة من الصور التي التقطت في حفله مساء الخميس، على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض على حسابه بتطبيق انستجرام.

حرص الفنان تامر حسني على توجيه الشكر للسفير الفرنسي في المملكة العربية السعودية بعد حضوره حفله مساء الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض وإشادته بمستوى الحدث عبر تويتر.

حلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي في حلقة خاصة صورت أثناء تواجدها في مصر الأسبوع الماضي، للحديث عن أعماله الفنية وطلاقها وكواليس إصابتها في مرفأ بيروت.

يمر اليوم 5 سنوات على وفاة الراحل محمود عبد العزيز، الذي مازالت الشاشة تتذكره بأعماله وروائعه التي حفرت اسمه في تاريخ السينما والدراما التلفزيونية.

تستعد الممثلة الهندية الشهيرة كاترينا كيف لتوديع العزوبية أخيرا، بعد سنوات من الارتباط والانفصال مع أبرز نجوم بوليوود، حتى وقعت في حب فيكي كوشال.