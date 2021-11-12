تامر حسني يشكر الشعب السعودي بعد حفله الأسطوري في موسم الرياض

نشر الفنان تامر حسني مجموعة من الصور التي التقطت في حفله مساء الخميس، على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض على حسابه بتطبيق انستجرام.

وعلق تامر حسني على الصور قائلا:" ألف شكر لكل الشعب السعودي الراقي و تشرفت بحضور معالي المستشار ترك آل شيخ و لإختياره لحفلتي لتكون أول حفل يحضره هو وسط الجماهير الغاليه بموسم الرياض وجودك شرفني معالي المستشار، تشرفت بكل هذا الحضور الرائع شكراً الشعب السعودي العظيم شكراً جمهور الرياض الغالي المحترم".

موسم الرياض

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، لفعاليات البوليفارد بموسم الرياض، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وقال تركي آل الشيخ في فيديو له: “اتمني تكونوا مبسوطين في أول عشر أيام من افتتاح البوليفارد، حابب افكركوا بزيارة السفاري ومجمع الألعاب والمطاعم، في أكثر من ٥٠ لعبة مختلفة و ٢٨ مطعم هيعجبكوا”.

وأكمل تركي آل الشيخ: “ادعوكم كلكم لمشاهدة مسرحية عبد الحليم حافظ، فريق بريطاني هو الذي اشرف عليها، وانصحكم بمشاهدتها وتشوفو المعرض، وخلال الأيام القادمة في عرض أم كلثوم، وخلال هذا الاسبوع مسرحية اللمبي في الجاهلية، وفي حفلة إليسا والشاب خالد وتامر حسني”.