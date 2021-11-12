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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كشفت عن نجمها المفضل ومعاناتها بعد قرار الطلاق.. أبرز تصريحات نادين نسيب نجيم مع منى الشاذلي

نادين نجيم
نادين نجيم

حلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي في حلقة خاصة صورت أثناء تواجدها في مصر الأسبوع الماضي، للحديث عن أعماله الفنية وطلاقها وكواليس إصابتها في مرفأ بيروت. 

طلاق نادين نسيب نجيم 

وتحدثت نادين نسيب نجيم عن حياتها مع طفليها "هيفن وجيوفاني" بعد طلاقها المفاجئ من والدهما الذي رفضت الكشف عن أسبابه لكنها أيضا مازالت تعاني من توابعه. 

وقالت نادين نسيب نجيم إنها لا ترغب في الخوف في التفاصيل حول أسباب الطلاق حتى لا يتضرر طفليها في المستقبل، مشيرة إلى أن قصة حياتها مشابهة لشخصية زهرة التي قدمتها في مسلسلها الناجح الأخير صالون زهرة. 

ولفتت إلى أن طلاقها يسبب لها ثقل بداخلها، وأن لديها  كلام كثير ولا تريد الحديث به من أجل أولادها" معلقة :" لو قلت هيكون في بركان".

وأوضحت أن أي امرأة تطلب الطلاق تتعرض للضغوط من زوجها والتهديد بحضانة الأبناء، مشيرة إلى أن بعض الأمهات يتعرضن لتشويه سمعتهن من أجل التأثير على إمكانية الاحتفاظ بحضانة الأطفال.

وكشفت نادين نجيم عن نجمها الكوميدي المفضل وهو محمد سعد الذي عبرت عن حبها الشديد له ولأعماله خاصة فيلم كتكوت الذي يتسبب دائما في إضحاكها، وقلدت عدة مشاهد له في الحلقة.

مرفأ بيروت 

 

كما أشارت نادين نسيب نجيم إلى معاناتها عقب وقوع حادث مرفأ بيروت الذي كان قريبا جدا من شقتها، وتسبب في إغمائها من شدة تأثير الانفجار ما تسبب في سقوطها على رأسها وفقدانها للوعي. 

وقالت نادين إنها جلست عدة ساعات في المستشفى حتى تتمكن من مداواة جروحها، وتسبب الحادث في علاجها بـ 400 غرزة، مشيرة إلى أنها كانت متخوفة على فقدان نظرها بعدما سقطت على الزجاج بقوة. 

ملكة جمال لبنان 

وقالت إن اختيارها ملكة جمال لبنان لم يكن صدفة، ولكن هذا الاختيار جاء بناء على منافسة قوية، وتم تمثيل بلدها فى الخارج، وأن هذه الجائزة كرم من ربنا، مشيرة إلى استعدادها المبكر لهذه الخطوة منذ كانت في عمر 16 عاما. 

ورقصت نادين نجيم في الحلقة على أغنية آه لو لعبت يا زهر وهو مشهدا مكررا مثل ما فعلته شخصيتها "زهرة" في مسلسل صالون زهرة في إحدى الحلقات وحقق انتشارا كبيرا على السوشيال ميديا. 

نادين نسيب نجيم مرفأ بيروت طلاق نادين نجيم منى الشاذلى صالون زهرة

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