نصائح التعامل مع الأشخاص السلبية.. الداعية تامر مطر يوضح



قال الداعية الإسلامي تامر مطر، إن الأمل كلمة لها الكثير من المعاني، ولكن يمكن أن نلخصه في كلمة واحد هي "الحياة"، متابعا: لا يمكن لأحد أن يعيش دون أمل.

وأضاف "تامر مطر" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أن الأمل حالة وجدانية يعيش الإنسان بداخلها، مشددا على أن الأمل مرتبط بشكل وثيق بالتفاؤل والمستقبل والراحة.





وشدد على ضرورة الابتعاد عن أصحاب الطاقة السلبية، وذلك تجنبا للإصابة باليأس وفقدان الشغف، متابعا: يجب أن يكون لدينا شعور التفاؤل والأمل والسعادة.

وأكد على أن الله قادر على تحقيق كل شيء فلا يوجد داعي للتشاؤم والحزن.

