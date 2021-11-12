هند عبدالحليم تخطف الأنظار بـ إطلالة جديدة .. شاهد

شاركت الفنانة هند عبد الحليم متابعيها بـ عدة صور لها وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت هند عبد الحليم :“ أتمنى لك جمعة سعيدة ”.

ويذكر ان كشفت الفنانة هند عبد الحليم في تصريح خاص لـ صدى البلد تفاصيل تعرضها للتحرش من عامل دليفرى .

وقالت هند عبد الحليم :" تفاجئت بقيام عامل الدليفري بإرسال بعض الرسائل لي علي الواتس اب ؛ ثم قام بتوجيه بعض السباب واتهمني بالغرور لأنني لم أتصور معه ".

أضافت :" علمت أن هذا الولد يحصل على أرقام كل الزبائن التي يقدم لها الاوردرات ويتحرش بهم عبر الواتس اب".

تابعت :" قمت بعمل محضر وبعد القبض عليه وجدت سنه صغير ؛ وعقوبة ما فعله قد تصل لعامين فتنازلت على القضية واكتفيت أن يكون ذلك بمثابة "قرصة ودن" له حتي لا يكرر تلك الأفعال مرة أخرى '.