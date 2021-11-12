هنا شيحة تنعى شقيقة معز مسعود

نعت الفنانة هنا شيحة، عُلا شقيقة الداعية الإسلامي معز مسعود الذي وافتها المنية مساء اليوم الجمعة.



وكتبت هنا شيحة عبر حسابها علي "انستجرام":" يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.



وتابعت "توفيت إلي رحمة الله تعالي عُلا مسعود شقيقة معز مسعود اخي وزوج اختي ربنا تقبلها في رحابك وارحمها واغفر لها واعفو عنها نسألكم الدعاء "



أعلنت الفنانة حلا شيحة، مساء اليوم الجمعة، عن وفاة عُلا مسعود شقيقة زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود.



وكتبت، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام": "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا يا عُلا لمحزونون لفراقك يا اطيب قلب وروح مش من العالم ده ..

انتقلت الي جوار الله عُلا مسعود اخت زوجي نسألكم الدعاء".



يذكر أن حلا شيحة أعلنت حجابها منذ فترة بعد أن تزوجت من الداعية الإسلامي معز مسعود.