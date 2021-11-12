الخطيب لأعضاء الأهلي: المجلس الموحد هو الاختيار الأفضل لاستكمال مسيرة الانجازات والبطولات

أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح لنفس المنصب في انتخابات 26 نوفمبر الجاري ان انتخاب مجلس موحد ومتجانس ومتفاهم من قائمة واحدة هو الاختيار الأفضل للحفاظ علي استقرار النادي والابتعاد به عن الصراعات في مرحلة تتطلب وحدة الصف من اجل استكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات العملاقة وتحقيق طموحات الأعضاء والجماهير في نادي يقف علي مسافة واحدة من كبريات الأندية العالمية من حيث الخدمات و يتفوق علي الكثير منها من حيث عدد البطولات .

وقال الخطيب خلال جولته الانتخابية في مقر الجزيرة أن جميع أعضاء الأهلي مطالبون بالزحف والمشاركة في تكرار الصورة الحضارية للعرس الانتخابي الذي يشهده النادي كل اربع سنوات مع التأكيد علي وحدة الصف و انتخاب مجلس موحد يستطيع قيادة الأهلي خلال المرحلة المقبلة لتحقيق ما تطمح اليه الجمعية العمومية والجماهير.

وأشار إلي ان القائمة الكاملة التي تم اختيارها بعناية ووفقا لشروط ومعايير مدروسة بالتشاور مع لجنة حكماء ورموز الأهلي لديها القدرة والكفاءة الكاملة وهي الأجدر بتحمل المسئولية الثقيلة في مرحلة استكمال البناء والتطوير من اجل "الأهلي العالمي" .

واكد الخطيب خلال جولته في فرع الجزيرة إلي ان شعار قائمته الانتخابية وهو" فريقنا واحد..هدفنا واحد" لم يأت من فراغ لكنه ينبع من إيمان كامل ووفقا للتجارب السابقة في مجالس ادارات الأهلي أن وحدة الصف والتجانس والتفاهم والتكامل هي الضمانة الوحيدة للنجاح وتحقيق الأهداف والطموحات التي تسعي اليها الجمعية العمومية .

بالإضافة الي أن القائمة الواحدة والموحدة هي نهج متبع وضعه رموز وحكماء النادي في انتخابات الأهلي للنأي بالنادي عن الصراعات والخلافات الانتخابية ، ونحن نسير علي هذا النهج واخترنا قائمة حظيت بدعم وتأييد الحماء والرموز ونثق تماما في قدرة الجمعية العمومية علي اختيار الأفضل لنادينا الحبيب بما يحفظ استقراره ويحقق طموحاته في استكمال مسيرة الإنجازات وحصد المزيد من البطولات.

وأكد الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية أن اختيار القائمة الكاملة ، تجربة اثبتت نجاحها الساحق في الأهلي، وحققت العديد من الإنجازات علي صعيد الخدمات والمشروعات والبطولات التي تحققت مشيرا إلي انها الأفضل أيضا للمرحلة المقبلة التي تتطلب مجهودا كبيرا لإنجاز بعض المشروعات الاقتصادية والاستثمارية العملاقة لتعظيم موارد الأهلي من خلال شركات النادي الثلاث التي تم اطلاقها وهي شركة الأهلي لكرة القدم وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية وشركة الأهلي للخدمات الرياضية.