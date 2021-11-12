سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 12 نوفمبر 20121

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري خلال اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزى 15.65جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (مصرف أبوظبى الإسلامى ،الاستثمار العربى، الأهلى الكويتى) 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (الإمارات دبى الوطنى، المصرى لتنمية الصادرات)نحو 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى،التجارى الدولى CIB، المشرق ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،الأهلى المتحد ،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC ، البركة ، قطر الوطني QNB،الكويت الوطنى NBK، قناة السويس،المصرى الخليجي مصر إيران للتنمية) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك( فيصل الإسلامي، الإسكندرية) 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنوك (الأهلى، مصر، المصرف المتحد) 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه.



وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعروف بفيروس كورونا.



واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.



الاحتياطي النقدي

وأعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني،أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.849 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2021، مقارنة بـ 40.825 مليار دولار، فى نهاية شهر سبتمبر 2021، بارتفاع قدره نحو 24 مليون دولار.

وارتفع الاحتياطي النقدي من الذهب بقيمة 146 مليون دولار ليصل إلى 4.217 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2021 مقابل 4.071 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

