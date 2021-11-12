عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 12 نوفمبر 20121

صدى البلد

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري خلال اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزى 15.65جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (مصرف أبوظبى الإسلامى ،الاستثمار العربى، الأهلى الكويتى) 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (الإمارات دبى الوطنى، المصرى لتنمية الصادرات)نحو 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى،التجارى الدولى CIB، المشرق ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،الأهلى المتحد ،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC ، البركة ، قطر الوطني QNB،الكويت الوطنى NBK، قناة السويس،المصرى الخليجي مصر إيران للتنمية) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك( فيصل الإسلامي، الإسكندرية) 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنوك (الأهلى، مصر، المصرف المتحد)  15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه.

وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعروف بفيروس كورونا.

 واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.


الاحتياطي النقدي

وأعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني،أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.849 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2021، مقارنة بـ 40.825 مليار دولار، فى نهاية شهر سبتمبر 2021، بارتفاع قدره نحو 24 مليون دولار.

 

وارتفع الاحتياطي النقدي من الذهب بقيمة 146 مليون دولار ليصل إلى 4.217 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2021 مقابل 4.071 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
 

الدولار سعر الدولار الدولار الأمريكى الجنيه اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

أحمد السبكي: القطاع الخاص شريك أصيل في نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل

مصممة الشنط منى أحمد: بشتغل بالجلد الصناعي.. وبدايتي جت بالصدفة

نجحت الخدعة.. رجل يصنع رادارا مزيفا أمام منزله للحد من سرعة السيارات

وحدة خاصة.. قرار أمريكي جديد بشأن السفارة القطرية لدى أفغانستان

التحالف يعلن مقتل 105 من الحوثيين خلال 24 ساعة

بطلة مسرحية هالة حبيبتي: فؤاد المهندس عاوز كتب عشان نتكلم عنه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نشرة البرلمان | حظر تجول 6 أشهر بقانون الإرهاب.. وإجراءات مرتقبة للموظفين الأيام المقبلة

عاجل | عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

الطاقة الذكورية عالية عندي وبتعملي مشاكل.. أبرز تصريحات أحمد السقا في برنامج حبر سري

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

حظر تجول 6 أشهر.. تعديل قانون مكافحة الإرهاب وعقوبات رادعة للمخالفين

بعد إصداره بساعات.. رئيس جامعة الأزهر يتراجع عن تكليف عميد دراسات الإسكندرية

حدث ليلا.. الصحة: 919 إصابة جديدة بكورونا و 60 وفاة.. عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية 30 سنة حب بين شفيقة القبطية والطبيب البرنس.. وسر كراهية هند رستم لمفيد فوزي؟

تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بموسم الرياض.. فيديو وصور

هاني شاكر يتألق في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

طمعا في هاتف محمول.. قاتل صديقه بالجيزة: «دبحته وهو واقف زي الجمل عشان بحبه»

فيديو

حاجات ماقدرش أعديها.. تفاصيل جديدة يكشفها "السقا" عن أزمة مها أحمد

بيبي بوشهري.. البلوجر الكويتية الشهيرة تثير أزمة بظهور فاضح "فيديو جراف"

فيديو جراف.. تعطيل الدراسة مدة محددة.. أبرز إجراءات قانون مواجهة الأوبئة الجديد

فيديو جراف.. تعرف عليها في الفيس واغتصبها في البساتين.. قصة رانيا وحسن

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ