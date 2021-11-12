لأجل ليبيا.. رامي رضوان يكشف عن تفاصيل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفرنسا.. فيديو

قال الإعلامي رامي رضوان، إن المؤتمر الدولي الذي يعقد في باريس من أجل ليبيا، أكد الرئيس السيسي خلال كلمة هامة، ووجه حديثه إلى الشعب الليبي وقال “يا أحفاد عمر المختار، لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني، وأن تلفظوا من بلادكم كل أجنبي ودخيل مهما تغني بأن في وجوده خيراً لكم».، وهي تدل على أهمية الوحدة الليبية.

وأضاف رامي رضوان، خلال تصريحات له لبرنامج “اليوم” عبر فضائية “دي ام سي”، ان هناك تحديات ومعوقات تواجه ليبيا، قبل إجراء الإنتخابات الرئاسة الليبية بنحو 6 أسابيع.

وتابع رامي رضوان، أن الرئيس السيسي يؤكد على أهمية خروج المرتزقة من ليبيا، والعمل على وجود حوار وطني.

بقصر الأليزيه

وأشار رامي رضوان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بالرئيس الفرنسي بقصر الأليزيه وتحدث عن القضية الليبية، وتعزيز التعاون بين مصر وفرنسا.