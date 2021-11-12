عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأجل ليبيا.. رامي رضوان يكشف عن تفاصيل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفرنسا.. فيديو

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع ماكرون

قال الإعلامي رامي رضوان، إن المؤتمر الدولي الذي يعقد في باريس من أجل ليبيا، أكد الرئيس السيسي خلال كلمة هامة، ووجه حديثه إلى الشعب الليبي وقال “يا أحفاد عمر المختار، لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني، وأن تلفظوا من بلادكم كل أجنبي ودخيل مهما تغني بأن في وجوده خيراً لكم».، وهي تدل على أهمية الوحدة الليبية.

 

وأضاف رامي رضوان، خلال تصريحات له لبرنامج “اليوم” عبر فضائية “دي ام سي”، ان هناك تحديات ومعوقات تواجه ليبيا، قبل إجراء الإنتخابات الرئاسة الليبية بنحو 6 أسابيع.

 

وتابع رامي رضوان، أن الرئيس السيسي يؤكد على أهمية خروج المرتزقة من ليبيا، والعمل على وجود حوار وطني.

 

 بقصر الأليزيه

وأشار رامي رضوان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بالرئيس الفرنسي بقصر الأليزيه وتحدث عن القضية الليبية، وتعزيز التعاون بين مصر وفرنسا.

 

الرئيس الفرنسي الشعب الليبى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي

ترشيحاتنا

عابدين: لم نأخذ مليما واحدا من ميزانية الدول فى مشروع العاصمة الإدارية

6 رسائل قوية لـ الرئيس السيسي خلال مؤتمر باريس حول ليبيا

اغتصاب جندية داخل القصر.. فضيحة جنسية تهز الإليزيه

رئيس البعثة الآثرية: اكتشافات جديدة قادمة في سقارة

زوجته تبكي| شاهد قبر محمود عبد العزيز في ذكرى رحيله الخامسة

مؤتمر باريس حول ليبيا | 5 رسائل مهمة حملتها كلمة الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

الطاقة الذكورية عالية عندي وبتعملي مشاكل.. أبرز تصريحات أحمد السقا في برنامج حبر سري

نشرة البرلمان | حظر تجول 6 أشهر بقانون الإرهاب.. وإجراءات مرتقبة للموظفين الأيام المقبلة

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

وزير الخارجية الأمريكي: إثيوبيا علي شفا الانفجار من الداخل

حدث ليلا.. الصحة: 919 إصابة جديدة بكورونا و 60 وفاة.. عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

حظر تجول 6 أشهر.. تعديل قانون مكافحة الإرهاب وعقوبات رادعة للمخالفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا بابا يالا.. لماذا أطلق النقاد على الفنان خالد صالح لقب «آل باتشينو» العرب؟

حكاية 30 سنة حب بين شفيقة القبطية والطبيب البرنس.. وسر كراهية هند رستم لمفيد فوزي؟

تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بموسم الرياض.. فيديو وصور

هاني شاكر يتألق في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

فيديو

حاجات ماقدرش أعديها.. تفاصيل جديدة يكشفها "السقا" عن أزمة مها أحمد

بيبي بوشهري.. البلوجر الكويتية الشهيرة تثير أزمة بظهور فاضح "فيديو جراف"

فيديو جراف.. تعطيل الدراسة مدة محددة.. أبرز إجراءات قانون مواجهة الأوبئة الجديد

فيديو جراف.. تعرف عليها في الفيس واغتصبها في البساتين.. قصة رانيا وحسن

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ