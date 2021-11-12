المنفي بـ مؤتمر باريس: نحرص على تتويج المرحلة بانتخابات يقبل الجميع نتائجها

قال رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، إن المجلس يحرص على أن "تتوج هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة ومقبولة النتائج"، يشارك فيها الجميع ويقبل بنتائجها الكل، وينتج عنها انتقال سلمي وسلس للسلطة، وتنتهي بها كل المراحل الانتقالية التي ارتسمت معالمها على كل المراحل السياسية في ليبيا، على مدى عقد من الزمن.

وأكد المنفي، خلال كلمته في مؤتمر باريس حول ليبيا، المنعقد اليوم الجمعة، أن هذا الهدف يأتي من "منطق حرصنا على مكاسب السلام وجني ثمار ما مهدنا"، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

كما وجه المنفي، الشكر لفرنسا "التي عملت على عقد هذا المؤتمر الجامع، الذي لامس في وقته ومكوناته حساسية الموقف الذي تواجهه ليبيا".

وشدد المنفي على أن كل الصيغ والمبادرات المبنية على المصالح والرؤى الأحادية للدول المنخرطة في الشأن الليبي، فشلت على مدى عقدين من الزمن في أن تقدم مفتاح السلام للشعب الليبي وللمنطقة.

وأوضح المسؤول الليبي أنه لمس في مؤتمر باريس "صدق المجتمعين تجاه وحدة ليبيا وسلامة أراضيها واستقلالها الذي لا نساوم عليه".

من جهته، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة في كلمته أمام المؤتمر الدولي من أجل ليبيا الذي تستضيفه باريس اليوم الجمعة، الدول المشاركة بضرورة العمل على "حث الأجسام التشريعية لتعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي وليحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص بين جميع الليبيين".

وأكد الدبيبة في كلمته ضرورة "المساهمة الإيجابية في ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة من خلال دعمها سياسيًا ولوجستيًا ومراقبتها".

وشدد على ضرورة "التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير أحدها وتحديد جداول زمنية ضامنة لهذا التزامن".