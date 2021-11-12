فنانون بمعرض رؤى للفنون التشكيلية يبهرون الزائرين بلوحاتهم.. فيديو

استقبل معرض رؤى للفن التشكيلي عدد من الفنانين التشكيلين من الشباب المبدعين خلال افتتاح الدورة الثانية له بقاعة الفنون بجريدة الأهرام.

ورصدت عدسة صدى البلد إبداع الفنانين التشكليين في رسم اللوحات التي نالت إعجاب عدد كبير من الزائرين ومنظمي المعارض الدولية الأخرى.



ويشارك في المعرض عدد كبير من الفنانين منهم محمود هشام احد خريجي كلية الهندسة والذي قال انه اكتشف موهبة الرسم لدية بدايات انتشار الكورونا والعزل المنزلي فاتجه إلى ملأ وقت فراغه بالرسم الذي تطور بعد ذلك حتى اشاد به عدد كبير من الفنانين التشكيلية الدوليين .



وعن أحمد منصور أحمد أبرز فناني المعرض والذي حازت رسوماته على إعجاب احد معارض دولة الأردن للفنون التشكيلية يقول انه اكتشف موهبة الرسم لديه منذ الصغر وتطورت معه عند دخوله كلية التجارة ليشغل وقت فراغه بالرسم بالعديد من الأدوات " الجاف_الرصاص " ورسم الأشخاص والفنانين .





وتحدثت سميرة محمد إحدى الفنانات بالمعرض عن تجربتها بالرسم التي اكتشفتها أثناء دراستها في الثانوية العامة لكن حلمها لم يتحقق في دخول كلية الفنون الجميلة بسبب المجموعة واتجهت مع دراستها للحقوق لتنمية مهاراتها بالرسم بألوان مختلفة لتلتحق بالعديد من المعارض .

