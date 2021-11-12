ماذا فعل مشجع أنجولا مع محمد صلاح عقب اقتحام ملعب 11 نوفمبر؟ تفاصيل

تعادل منتخب مصر مع نظيره أنجولا 2-2 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وبهذا التعادل ضمن منتخب مصر الأول حسم بطاقة التأهل إلى المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم 2022.

وشهدت أحداث الشوط الثاني من المباراة اقتحام أحد مشجعي منتخب أنجولا ملعب 11 نوفمبر المقام عليها المباراة للمرة الثانية من أجل احتضان محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي .

وخارج مشجع منتخب أنجولا من ملعب المباراة بصعوبة كبيرة عقب تدخل رجال الأمن واحتواء الأمور بعد تمسكه باحتضان محمد صلاح.

مصر تتعادل مع أنجولا 2-2 وتتأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر ونظيره الأنجولي بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، في المباراة التي تقام على ملعب 11 نوفمبر ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.



تفاصيل المباراة..



مارس منتخب أنجولا الضغط على مصر في الدقائق الأولى من المباراة، ووصل إلى منطقة جزاء الشناوي أكثر من مرة ولكن لم يهدد مرمى الفراعنة.

واستحوذ منتخب مصر على الكرة في الدقيقة 5 من عمر المباراة وحاول تنظيم هجمة يهدد بها مرمى أنجولا، أو يخطف هدف أول، ولكن أغلق منتخب أنجولا خطوط دفاعاته بإحكام.

وخرج ماتيوس جاليانو كوستا قائد منتخب أنجولا في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بعد أن شارك في مباراته الأخيرة الدولية أمام منتخبنا الوطني.

وتألق الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 17 من عمر المباراة ومنع دخول قذيفة قوية مرماه وحرم أنجولا من تسجيل هدف التقدم.

وأحدث مصطفى محمد لاعب منتخب مصر خطأ أمام منطقة جزاء الشناوي في الدقيقة 21، بعد تدخله بقوة على أحد لاعبي المنتخب الأنجولي، ومرت بسلام على مرمى الشناوي.

وشكل منتخب مصر الهجمة الأولى على مرمى أنجولا عن طريق محمد شريف في الدقيقة 23 من عمر المباراة الذي سدد كرة رائعة من فوق الحارس ولكنها علت المرمى وكان مصيرها خارج الملعب.

وفي دربكة دفاعية؛ ارتدت الكرة من دفاعات منتخب مصر إلى هيلتر كوشتا لاعب أنجولا، وأسكنها الشباك من تسديدة قوية على يمين الشناوي، وأعلن عن الهدف الأول لمنتخب أنجولا.

م تدخل أكرم توفيق لاعب منتخب مصر على لاعب أنجولا، وأسقطه داخل منطقة الجزاء، وتصدى ايمبالا انزولا للكرة وسدد الكرة في مرمى الشناوي لتصبح النتيجة 2-0 للغزلان السوداء، إلي أن تمكن المنتخب المصري من تقليص الفارق بهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع وذلك بتسديدة بأقدام محمد النني.



أجرى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تبديلان في بداية شوط المباراة الثاني بخروج مصطفى محمد ونزول مروان حمدي، وخروج عبد الله السعيد ونزول حمدي فتحي.

واعتدى لاعب منتخب أنجولا على كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد 11 نوفمبر، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:



محمد الشناوى في حراسة المرمى، والرباعي أكرم توفيق - أيمن أشرف - أحمد حجازى - أحمد فتوح في خط الدفاع، وثنائي الارتكاز، عمرو السولية - محمد النني، أمامهم عبد الله السعيد كصانع ألعاب وجناحين محمد شريف - محمد صلاح، ومهاجم وحيد هو مصطفى محمد.



ويأتي تشكيل أنجولا كالآتي:

حراسة المرمى: هوجو ماركيز

الدفاع: إيدي أفونسو - جوناثان بواتو – جاسبر كيالوندا - – كارنييرو أجوستو

الوسط: مانويل شاو - أستريلا

أمامهما: جيريمي بيلا - ماتيوس دا كوستا - هيلدر كوستا