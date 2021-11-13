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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للصيانة الدورية.. فصل الكهرباء عن عدة قرى في بني سويف

صورة ارشفيفة
صورة ارشفيفة

أعلن قطاع كهرباء بني سويف، أنه قد تقرر فصل التيار عن بعض قرى مركز بني سويف وذلك بداية من يوم السبت إلى الخميس خلال الأسبوع القادم، اعتباراً من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً ،لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة

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وبحسب بيان القطاع سيتم فصل الخدمة يوم السبت"11/13"عن قرى (العلالمة، بياض العرب، بني سليمان) ،ويوم الأحد"11/14"عن قريتى (الحلابية، تزمنت) ،ويوم الاثنين "11/15" عن قرىة(باروط)، ويوم الخميس"11/18" عن قريتي (سنور،بني سليمان، بجانب منطقة المرور شرق النيل)وذلك بحسب الأيام المذكورة .

ويتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة

بني سويف قطاع الكهرباء كهربا الكهرباء تزمنت باروط سنور شرق النيل

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للصيانة الدورية.. فصل الكهرباء عن عدة قرى في بني سويف

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