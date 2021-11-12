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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد السقا: مش قادر أنسى لحظة دخول علاء ولي الدين وأحمد زكي للقبر

أحمد السقا
أحمد السقا

أكد  أحمد السقا، أنه شارك في دفن وجنازات الكثير من نجوم الفن ولكن يظل المشهد الاصعب عليه والذي لا يغيب عن ذاكرته لحظة دفن علاء ولي الدين واحمد زكي، قائلا: "اللى مش قادر انسى لحظة دخوله القبر علاء ولي الدين واحمد زكي، وعلاء كان عشرة عمري وصاحبي وكان لسه راجع من البرازيل".

 

وعرض البرنامج صورة لوالد وحما أحمد السقا ببرنامج "حبر سري"، على قناة القاهرة والناس، وبدت عليه ملامح التأثر وعلق قائلا: "صلاح السقا ومحمد الصغير دول آبائي الاثنين ولما عرفت موت كل واحد فيهم ربنا ما يكتب على حد والفراق صعب لكن ربنا أعطانا نعمة النسيان وانا اللي دفنتهم وربنا يرحمهم وكانوا طيبين جدا".

 

وتابع: "وحشني كلام أبويا ونصائحه وهزاره وأتمنى يكون في حته احسن من الدنيا بكتير، وأنا الصندوق الاسود بتاع حمايا ومكنش يقعد ويفضفض مع حد غير معايا حتى لو مختلف مع مها وهو كان عنده ثقة فيا جدا وكان شايفيني ايقونة في الرجولة وديما يقولى اني الراجل اللى في ضهره والله على ما اقول شهيد".

احمد السقا نجوم الفن علاء ولي الدين الصندوق الأسود القاهرة والناس قناة القاهرة والناس

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