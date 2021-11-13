رسميًا.. عبدالله غراب رئيسًا لنادي الصيد

فاز المهندس عبدالله غراب، بمنصب رئاسة نادي الصيد بعد انتهاء الانتخابات التى أجريت أمس الجمعة بين عدد من المرشحين لمنصب الرئاسة داخل النادي.
وأقيمت عملية التوقيع في كشوف التسجيل والتصويت للأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور بدءً من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الصيد إيقاف عملية التسجيل والتصويت مؤقتا لحين الانتهاء من أداء صلاة الجمعة.
وتنافس كل من أحمد زهران، محسن طنطاوي، محمد همام، وعبدالله غراب على منصب رئاسة نادي الصيد.
وفي منصب نائب رئيس النادي، أعلن كل من أحمد بغدادي، أشرف نهاد محرم، ومحمد العقدة ترشحهم في الانتخابات.
وتواجد في انتخابات أمين الصندوق كل من إيهاب أحمد حشيش، مصطفى عثمان أبو دنيا، وهاني عزت.
القوائم النهائية
يذكر أن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادى الصيد المصري للدورة الانتخابية 2021- 2025 جاءت على النحو التالي:
منصب رئيس مجلس الإدارة :
1ـ احمد زهران
2ـ محسن طنطاوي
3ـ محمد همام
4ـ عبدالله غراب
منصب نائب الرئيس :
1ـ احمد بغدادي
2ـ اشرف نهاد محرم
3ـ محمد العقدة
منصب امين الصبدوق:
1ـ إيهاب حشيش
2ـ مصطفي عثمان ابو دنيا
3ـ هاني عزت
منصب عضو مجلس الإدارة فوق السن :
1ـ احمد مهدي
2ـ احمد مجيب عدالله
3ـ احمد المهدي
4ـ احمد الشاذلي
5ـ اماني شلبي
6ـ ايمان هانى
7ـ ايمان كريم
8ـجمال البطران
9ـ حسام الحجار
10ـ حسن البرج
11ـ حسين ابو السعود
12ـ شريف جلال
13ـ صفوان ابو سمرة
14ـ د صفوت كامل
15ـ د صلاح حسب الله
16ـ عمرو الالفي
17ـ عمرو عبد الحكيم عامر
18ـ عمرو البرتقالي
19ـ مجدى بدير
20ـ محمد شرف
21ـ د محمد الباجوري
22ـ محمد زايد
23ـ محمد مرتجي
24ـ لواء محمود نعمة الله
25ـ مروة الرفاعي
26ـ عميد مصطفي عبيد
27ـ مصطفي العنتبلي
28ـ نورا أورخان
29ـ هبة ممدوح
30ـ هيثم الفايد
منصب عضو مجلس الادارة تحت السن :
1ـ أيمن مختار
2ـ حسن نهنوش
3ـ كريم متولي
4ـ كريم دياب
5ـمحمد شريف باهر
6ـ د محمد السحرتي
7ـ محمود عون
8ـ مريم عثمان
9ـ نادين يحيي خطاب
وفي وقت سابق ، قررت اللجنة الاوليمبية استبعاد عمرو السعيد وكريم خطاب من انتخابات النادى للدورة 2021- 2025