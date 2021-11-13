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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. عبدالله غراب رئيسًا لنادي الصيد

انتخابات نادى الصيد
انتخابات نادى الصيد

فاز المهندس عبدالله غراب، بمنصب رئاسة نادي الصيد بعد انتهاء الانتخابات التى أجريت أمس الجمعة بين عدد من المرشحين لمنصب الرئاسة داخل النادي.

 

وأقيمت عملية التوقيع في كشوف التسجيل والتصويت للأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور بدءً من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

 

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الصيد إيقاف عملية التسجيل والتصويت مؤقتا لحين الانتهاء من أداء صلاة الجمعة.

 

وتنافس كل من أحمد زهران، محسن طنطاوي، محمد همام، وعبدالله غراب على منصب رئاسة نادي الصيد.

 

وفي منصب نائب رئيس النادي، أعلن كل من أحمد بغدادي، أشرف نهاد محرم، ومحمد العقدة ترشحهم في الانتخابات.

 

وتواجد في انتخابات أمين الصندوق كل من إيهاب أحمد حشيش، مصطفى عثمان أبو دنيا، وهاني عزت.

 

القوائم النهائية 

 

يذكر أن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادى الصيد المصري للدورة الانتخابية 2021- 2025 جاءت على النحو التالي:


منصب رئيس مجلس الإدارة :

1ـ احمد زهران

2ـ محسن طنطاوي

3ـ محمد همام

4ـ عبدالله غراب

منصب نائب الرئيس :

1ـ احمد بغدادي

2ـ اشرف نهاد محرم

3ـ محمد العقدة

منصب امين الصبدوق:

1ـ إيهاب حشيش

2ـ مصطفي عثمان ابو دنيا

3ـ هاني عزت

منصب عضو مجلس الإدارة فوق السن :

1ـ احمد مهدي

2ـ احمد مجيب عدالله

3ـ احمد المهدي

4ـ احمد الشاذلي

5ـ اماني شلبي

6ـ ايمان هانى

7ـ ايمان كريم

8ـجمال البطران

9ـ حسام الحجار

10ـ حسن البرج

11ـ حسين ابو السعود

12ـ شريف جلال

13ـ صفوان ابو سمرة

14ـ د صفوت كامل

15ـ د صلاح حسب الله

16ـ عمرو الالفي

17ـ عمرو عبد الحكيم عامر

18ـ عمرو البرتقالي

19ـ مجدى بدير

20ـ محمد شرف

21ـ د محمد الباجوري

22ـ محمد زايد

23ـ محمد مرتجي

24ـ  لواء محمود نعمة الله

25ـ مروة الرفاعي

26ـ عميد مصطفي عبيد

27ـ مصطفي العنتبلي

28ـ نورا أورخان

29ـ هبة ممدوح

30ـ هيثم الفايد

منصب عضو مجلس الادارة تحت السن :

1ـ أيمن مختار

2ـ حسن نهنوش

3ـ كريم متولي

4ـ كريم دياب

5ـمحمد شريف باهر

6ـ د محمد السحرتي

7ـ محمود عون

8ـ مريم عثمان

9ـ نادين يحيي خطاب

 

وفي وقت سابق ، قررت اللجنة الاوليمبية استبعاد عمرو السعيد وكريم خطاب من انتخابات النادى للدورة 2021- 2025


 

عبدالله غراب نادى الصيد أحمد زهران محسن طنطاوي أحمد بغدادي محمد العقدة

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