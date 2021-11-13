رسميا .. هشام الشورى رئيسا لـ نادى الطيران

أعلنت اللجنة القضائية المشرِفة على انتخابات نادي الطيران برئاسة المستشار شحتة غانم نتائج الانتخابات التي أقيمت في التاسعة من صباح أمس الجمعة.

وأعلنت اللجنة فوز قائمة هشام الشوري، والتي جاءت نتائجها كالتالي:

هشام الشوري رئيس ٣٧٣٣

إبراهيم عبد الحليم نائب ٢٢٩٠

محمد عبد النبي أمين صندوق ٣٧٢٣

أعضاء فوق السن

غادة زهران ٢٩١٢

وسام خضر ٢٩١١

ربيع سالم ٢٨٩٥

محمد القرشي ٢٤٥٥

كامل محمد ٢٣٧٣

محمد شاهين ٢٢٢٦

تحت السن

إيهاب عيد ٣٣٠٥

محمود فتحي ٢٥٢٥

محمود سعفان ٢٢٧٣



وتسابق في انتخابات الطيران ٣٩ مرشحًا: منهم ٣ على منصب الرئيس و٤ نواب للرئيس و٢ على منصب الرئيس و٢١ عضو فوق السن و٩ أعضاء تحت السن.

منصب رئيس مجلس الإدارة:

١/ هشام الشوري

٢/ وليد مراد

٣/ أيمن علي حسن

منصب نائب رئيس مجلس الإدارة

١/ إبراهيم عبد الحليم

٢/ أيمن عبد الرحيم

٣/ أحمد ضياء

٤/ محمد مسعود

منصب أمين الصندوق

١/ محمد عبد النبي

٢/ عبير عقيل

منصب عضو مجلس إدارة فوق السن

١/ ربيع سالم

٢/محمد القرشي

٣/ غادة زهران

٤/ وسام خضر

٥/ القائد كامل

٦/ محمد شاهين

٧/ إيهاب الحريري

٨/ صلاح الدين إمام

٩/ أماني المصري

١٠/ ياسمين محي الدين

١١/ محمد خليل

١٢/ حسام أبو جية

١٣/ عمرو توفيق

١٤/ محمود المستكاوي

١٥/ مها الرحماني

١٦/ أماني صبري

١٧/ سلوي عبد الرحمن

١٨/ طارق سمير

١٩/ روحي العربي

٢٠/ محمود الميهي

٢١/ مروة دياب

منصب عضو مجلس إدارة تحت السن

١/ إيهاب عيد

٢/ محمود فتحي

٣/ محمود سعفان

٤/ محمد الوكيل

٥/ محمد حماد

٦/ عمرو أبو المكارم

٧/ هديل غباشي

٨/ حماد سامي

٩/ محمد علاء عبد العال

يذكر أن هشام الشورى رئيس مجلس إدارة نادي الطيران ، قال أن حفل تكريم عدد من الأمهات المثاليات بمقر النادى، تم الإعداد له تقديرا لدور أمهاتنا وأمهات شهداء الجيش والشرطة وما قدموه للمجتمع من نماذج مشرفة قدمت تضحيات في مجالات عدة، في مقدمتهم شهداءنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم لرفعة هذا الوطن.



وطالب الشورى، أعضاء الجمعية العمومية للنادى بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة المقرر انعقادها أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، من أجل استكمال المشروعات التي بدأها الرئيس، موضحا:" أنا لا أطلب من أحد بانتخاب مرشح معين، ولكن أطالبكم بالإيجابية والمشاركة في التصويت".