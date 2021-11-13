عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا .. هشام الشورى رئيسا لـ نادى الطيران

انتخابات نادى الطيران
انتخابات نادى الطيران

أعلنت اللجنة القضائية المشرِفة على انتخابات نادي الطيران برئاسة المستشار شحتة غانم نتائج الانتخابات التي أقيمت في التاسعة من صباح أمس الجمعة.

 

وأعلنت اللجنة فوز قائمة هشام الشوري، والتي جاءت نتائجها كالتالي:

 

هشام الشوري رئيس ٣٧٣٣
إبراهيم عبد الحليم  نائب ٢٢٩٠ 
محمد عبد النبي أمين صندوق  ٣٧٢٣
أعضاء فوق السن
غادة زهران ٢٩١٢
وسام خضر ٢٩١١
ربيع سالم ٢٨٩٥
محمد القرشي ٢٤٥٥
كامل محمد ٢٣٧٣
محمد شاهين ٢٢٢٦
تحت السن 
إيهاب عيد ٣٣٠٥
محمود فتحي ٢٥٢٥
محمود سعفان ٢٢٧٣


وتسابق  في انتخابات الطيران ٣٩ مرشحًا: منهم ٣ على منصب الرئيس و٤ نواب للرئيس  و٢ على منصب الرئيس و٢١ عضو فوق السن و٩ أعضاء تحت السن.

 

منصب رئيس مجلس الإدارة:  
١/ هشام الشوري

٢/ وليد مراد

٣/ أيمن علي حسن

 

منصب نائب رئيس مجلس الإدارة 
١/ إبراهيم عبد الحليم

٢/ أيمن عبد الرحيم

٣/ أحمد ضياء

٤/ محمد مسعود

 

منصب أمين الصندوق 
١/ محمد عبد النبي

٢/ عبير عقيل

 

منصب عضو مجلس إدارة فوق السن 
١/  ربيع سالم 
٢/محمد القرشي 
٣/ غادة زهران 
٤/ وسام خضر 
٥/ القائد كامل 
٦/ محمد شاهين 
٧/ إيهاب الحريري 
٨/ صلاح الدين إمام 
٩/ أماني المصري 
١٠/ ياسمين محي الدين 
١١/ محمد خليل 
١٢/  حسام أبو جية 
١٣/ عمرو توفيق 
١٤/ محمود المستكاوي
١٥/ مها الرحماني 
١٦/  أماني صبري 
١٧/ سلوي عبد الرحمن 
١٨/  طارق سمير 
١٩/  روحي العربي 
٢٠/ محمود الميهي 
٢١/  مروة دياب

 

منصب عضو مجلس إدارة تحت السن 
١/  إيهاب عيد 
٢/ محمود فتحي 
٣/ محمود سعفان
٤/ محمد الوكيل 
٥/ محمد حماد 
٦/ عمرو أبو المكارم 
٧/ هديل غباشي 
٨/ حماد سامي 
٩/ محمد علاء عبد العال

 

يذكر أن هشام الشورى رئيس مجلس إدارة نادي الطيران ، قال أن حفل تكريم عدد من الأمهات المثاليات بمقر النادى، تم الإعداد له تقديرا لدور أمهاتنا وأمهات شهداء الجيش والشرطة وما قدموه للمجتمع من نماذج مشرفة قدمت تضحيات في مجالات عدة، في مقدمتهم شهداءنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم لرفعة هذا الوطن.

وطالب الشورى، أعضاء الجمعية العمومية للنادى بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة المقرر انعقادها أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، من أجل استكمال المشروعات التي بدأها الرئيس، موضحا:" أنا لا أطلب من أحد بانتخاب مرشح معين، ولكن أطالبكم بالإيجابية والمشاركة في التصويت".

نادى الطيران انتخابات نادي الطيران هشام الشوري إبراهيم عبد الحليم

ترشيحاتنا

حل سحري للتخسيس بدون رياضة وعذاب الدايت.. استشاري يوضح

محافظ أسوان يوجه بإستئناف الملاحة وفتح الطرق عقب انتهاء العاصفة وتوقف الأمطار

رفضت كتابة كلمة راقصة على قبرها وأوصت التربي .. تصريحات فيفي عبده عن الموت

بسام راضي: الموقف المصري واضح منذ البداية بضرورة تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي.. الخطوط الحمراء التي أعلنها الرئيس السيسي أدت إلى تهدئة الأمور.. الاستحقاق الانتخابي بداية صفحة جديدة نحو الاستقرار

رسميًا.. شيفروليه تكشف النقاب عن نسخة السباقات كورفيت Z06 GT3 R

مدرب أنجولا : فرضنا أسلوبنا في البداية ومنتخب مصر الأفضل بـ إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

خبر صادم من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

قرار عاجل من الحج والعمرة يخص القادمين من خارج السعودية

اليوم ..انقطاع مياه الشرب عن مدينة بالقليوبية لغسيل الشبكات

تصدعات وانهيارات جزئية بـ 5منازل وحالتي إغماء.. الحصيلة الأولية لأمطار أسوان

هل الجن يسرق الأموال ..عضو هيئة كبار العلماء يحسم الجدل

بـ نوبة قلبية .. وفاة شيف شهير ومخترع "أصح وجبة في العالم"

موعد مباراة منتخب مصر الحاسمة لتصفيات كأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل سباطة موز.. رجل يعثر على العنكبوت الأكثر سمًا في العالم |صور

احذر أرقام عائلتك وأصدقائك.. احتيال وسرقة أموال على WhatsApp والشركة تحذر

مزجنجي السينما المصرية.. ماهو الفيروس الغامض الذي قتل الساحر محمود عبد العزيز؟

كيف تصرف صاحب الـ10 آلاف موال محمد طه أمام لجنة نقابة الموسيقيين؟

فيديو

فيديو جراف.. رعب في حمام مدرسة ابتدائية بقنا .. ما القصة

على موتوسيكل.. مصري يقطع 3 آلاف كيلو من القاهرة إلى مكة لأداء العمرة

حاجات ماقدرش أعديها.. تفاصيل جديدة يكشفها "السقا" عن أزمة مها أحمد

بيبي بوشهري.. البلوجر الكويتية الشهيرة تثير أزمة بظهور فاضح "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ