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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| مؤتمر باريس يتوعد بمعاقبة معرقلي الانتخابات في ليبيا.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر من انفجار إثيوبيا .. وتحركات روسية على حدود أوكرانيا

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

الانتخابات وخروج القوات الأجنبية.. أبرز نقاط البيان الختامي لمؤتمر باريس حول ليبيا
 

دعا البيان الختامي لمؤتمر باريس حول ليبيا، الذي انعقد اليوم بالعاصمة الفرنسية، جميع الأطراف المعنية إلى تسهيل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل.

وزير الخارجية الأمريكي: إثيوبيا علي شفا الانفجار من الداخل

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن قلق الولايات المتحدة إزاء احتمال "انفجار إثيوبيا من الداخل"، مؤكدًا استعداد بلاده للتوسط بين الأطراف المتنازعة هناك.

العراق يوقف الرحلات الجوية مع بيلاروسيا ويسحب رخصة قنصلها في بغداد

قررت السلطات في العراق،  الجمعة، سحب رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد مؤقتا، مع تعليق رحلات الطيران المباشر بين العراق وبيلاروسيا.

حشود عسكرية.. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من تحركات روسية على حدود أوكرانيا

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن المفوضية تلقت معلومات "مقلقة إلى حد ما" بشأن الوضع على الحدود الأوكرانية.

قرار عاجل من الحج والعمرة يخص القادمين من خارج السعودية

 

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إضافة خدمة جديدة تتيح لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة، إصدار تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة في المسجد النبوي.

أول رد من السعودية على قرار مجلس الأمن بشأن قيادات الحوثيين

رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بإدراج مجلس الأمن الدولي 3 من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية ضمن قائمة العقوبات، بسبب تهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.

البيت الأبيض يعلن عن قمة افتراضية بين رئيسي أمريكا والصين

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، عن قمة افتراضية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج يوم الاثنين.

لتصوير منزل أردوغان.. توجيه تهمة التجسس لزوجين إسرائيليين في تركيا


أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن  محكمة في إسطنبول وجهت إلى زوجين إسرائيليين تهمة "التجسس" بعد أن التقطا صورة لمنزل الرئيس التركي في المدينة.

اليمن.. مليشيا الحوثي تسيطر على منطقة واسعة جنوب مدينة الحديدة


سيطرت مليشيا الحوثي الجمعة على منطقة واسعة جنوب مدينة الحديدة الساحلية التي شملها وقف لإطلاق النار أبرم عام 2018.

 

السعودية اثيوبيا انفجار العراق روسيا بغداد الولايات المتحدة باريس اخبار العالم المملكة العمرة الانتخابات وزير الخارجية الامريكي

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