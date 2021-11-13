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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا وكندا تبحثان استمرار دعمهما لشعب أفغانستان والأوضاع في هايتي

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مع نظيرته الكندية ميلاني جولي، استمرار دعمهما لشعب أفغانستان وكذلك الأوضاع في هايتي.


وأكد الوزيران- خلال لقائهما في العاصمة واشنطن، حسبما أفاد بيان وزارة الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت- أهمية الشراكة بين البلدين.


وناقش بلينكن وجولي أيضا قمة قادة أمريكا الشمالية المرتقبة الخميس المقبل، والتزامهما المشترك بتعزيز الأمن العالمي والمعايير العالمية.


من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره للتعاون الوثيق مع الاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق لتجديد الشراكة بين الولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك فرص تعزيز أهمية الديمقراطية ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان في قمة الديمقراطية.

وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن ميلاني جولي العاصمة واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية

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