نصائح للحفاظ على الوزن بعد فقدانه

يخشي الكثير من الأشخاص من مشكلة زيادة الوزن بعد فقدانه، و يحدث ذلك نتيجة ممارسة العديد من العادات الغذائية الخاطئة التي لابد من تجنبها حتى يثبت الوزن دون زيادة.

وفي هذا السياق كشفت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية وسمنة و نحافة، عن أبرز النصائح التي يجب إتباعها للحفاظ على الوزن بعد فقدانه .

طرق للحفاظ على الوزن بعد فقدانه

- تناول حوالى 8 أكواب من الماء يوميًا لزيادة معدل حرق الدهون مع تقليل الشعور بالجوع وتنظيف الجسم من السموم.

-تناول الطعام قليل الدهون والسعرات الحرارية والبعد عن الاطعمة الدسمة و المقليات.

-الحرص على تناول الخضراوات والفواكه التى تساعدك على الشعور بالشبع لوجود الالياف بها.

-تقسيم الوجبات اليومية فبدلاً من تناول 3 وجبات رئيسية كبيرة يمكننا أن نضيف وجبتين خفيفتين بين الوجبات لزيادة الإحساس بالشبع علي ان يكون عدد الوجبات ٥ وجبات صغيرة .

-تخصيص نصف ساعه من الوقت يوميا لممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطه كالمشي او الجري او اي نوع من التمارين متاح.

-تجنب تناول السكريات قدر الإمكان ويمكن شرب العصائر والمشروبات الفريش بدون اضافة سكر او بنص معلقه سكر.