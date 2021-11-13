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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح للحفاظ على الوزن بعد فقدانه

الحفاظ على الوزن
الحفاظ على الوزن بعد ثباته

يخشي الكثير من الأشخاص من مشكلة زيادة الوزن بعد فقدانه، و يحدث ذلك نتيجة ممارسة العديد من العادات الغذائية الخاطئة التي لابد  من تجنبها حتى يثبت الوزن دون زيادة.

 

وفي هذا السياق كشفت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية وسمنة و نحافة، عن أبرز النصائح التي يجب إتباعها للحفاظ على الوزن بعد فقدانه .

 

طرق للحفاظ على الوزن بعد فقدانه 

 

- تناول حوالى 8 أكواب من الماء يوميًا لزيادة معدل حرق الدهون مع تقليل الشعور بالجوع وتنظيف الجسم من السموم.

-تناول الطعام قليل الدهون والسعرات الحرارية والبعد عن الاطعمة الدسمة و المقليات.

-الحرص على تناول الخضراوات والفواكه التى تساعدك على الشعور بالشبع لوجود الالياف بها.

-تقسيم الوجبات اليومية فبدلاً من تناول 3 وجبات رئيسية كبيرة يمكننا أن نضيف وجبتين خفيفتين بين الوجبات لزيادة الإحساس بالشبع علي ان يكون عدد الوجبات ٥ وجبات صغيرة .

-تخصيص نصف ساعه من الوقت يوميا لممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطه كالمشي او الجري او اي نوع من التمارين متاح.

-تجنب تناول السكريات قدر الإمكان ويمكن شرب العصائر والمشروبات الفريش بدون اضافة سكر او بنص معلقه سكر.

الوزن مشكلة زيادة الوزن المشروبات الفريش السكريات تقليل الشعور بالجوع الأطعمة الدسمة

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