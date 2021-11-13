حل سحري للتخسيس بدون رياضة وعذاب الدايت.. استشاري يوضح

كشف الدكتور ضياء الدين كامل استشاري الباثولوجي، تفاصيل الحل السحري الجديد الذى تم اكتشافه لفقدان الوزن بصورة سريعة.

وقال استشاري الباثولوجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" السمنة لها أساس جيني واغلب الأمراض تكون بالوراثة، موضحا:" أغلب الامراض تكون نتيجة خلل جيني".

وأوضح:" مرض الضمور العضلي وبعض الأمراض تكون نتيجة خلل جيني، مضيفا:" هناك جينات معينة تم اكتشافها تتسب في السمنة".

وأكمل:" الدراسات جميعها محل تجارب من خلال تنشيط الخلايا، ووقتها سيكون التخلص من السمنة عن طريق العلاج الجيني".