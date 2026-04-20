طلاب الدفعة 57 بطب الأزهر للبنين بالقاهرة يتبرعون بأجهزة رعاية مركزة حديثة لمستشفى باب الشعرية

انطلاقًا من مسئوليتهم الاجتماعية ورسالتهم النبيلة؛ تبرع طلاب الدفعة 57 بكلية طب الأزهر للبنين بالقاهرة بعدد من أجهزة الرعاية المركزة بمستشفى باب الشعرية الجامعي بقيمة مليون و200 ألف جنيه؛ دعمًا للمنظومة الطبية، وحرصًا على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وسُلمت الأجهزة الطبية إلى إدارة الكلية والمستشفى بحضور الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب للبنين بالقاهرة، والدكتور عصام شفيق عبد الوهاب، مدير عام مستشفى باب الشعرية الجامعي، والدكتور عبد الوهاب صالح، نائب رئيس قسم طب للطوارئ والحالات الحرجة، وممثلين عن طلاب الدفعة، وبرعاية من الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة المشرف العام على مستشفيات جامعة الأزهر.

من جانبه أعرب الدكتور حسين أبو الغيط عن تقديره العميق لهذه المبادرة النبيلة، مؤكدًا دعمه وتشجيعه لجميع المبادرات الطلابية التي تعزز قيم الرحمة والتعاون وخدمة المجتمع، وتسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية داخل المستشفى، ويعكس تأثر الطلاب بتعاليم أزهرهم في إعلاء قيم الخير والتكافل الإنساني.