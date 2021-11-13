ليبيا.. شفاء 36 مصابًا بفيروس كورونا المستجد في مراكز العزل

أعلنت وزارة الصحة الليبية، شفاء 36 مصابًا بفيروس كورونا المستجد في مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية، ومغادرتهم بعد تعافيهم بشكل كامل.

في حين دخل إلى المراكز في الفترة نفسها، 21 حالة، حسب النشرة الوبائية المحلية لفيروس كورونا المستجد ليوم أمس الجمعة، المنشورة على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما كشفت النشرة الوبائية أيضًا بحسب موقع الوسط وجود 140 حالة تتلقى العلاج في غرف العناية الفائقة.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 364 ألفًا و76 حالة بينها 314 ألفًا و829 شفاء، و43 ألفًا و972 نشطة، و5275 وفاة، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.