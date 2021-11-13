خلال حواره مع أبلة فاهيتا.. رامى عياش يفاجئ جمهوره بهذا الأمر

حل الفنان رامى عياش ، أمس الجمعة ضيفا على برنامج لايف من الدوبليكس مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا ، وإبنتها كارو والمذاع عبر فضائية أون إى وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى:



أحسن أن مراتك مجتش.. أبلة فاهيتا تغازل رامى عياش على الهواء



تغزلت الدمية أبلة فاهيتا، فى المطرب رامى عياش على الهواء قائلة: " ايه الحلاوة دى يا روحى البنات بتقع فيك تؤبرنى هاللكنة مع هاك الكتلة العضلية".

ووجهت أبلة فاهيتة ، للمطرب رامى عياش عن ما إذا جاء إلى مصر بمفرده أو برفقة زوجته ، ليجيب بمفرده ليكون رد فاهيتا بروح دعابة قائلة : "أحسن حاجة عملتها علشان نكون براحتنا".



الشاشة هتفرقع من الحلاوة.. أبلة فاهيتا تعلق على فيلم رامى عياش الجديد



وهنأت أبلة فاهيتا المطرب رامى عياش ، على فيلمه الجديد مع الفنانة سيرين عبد النور قائلة: “ إن شاء الله يكسر الدنيا ”، ولفت عياش إلى أن قصة الفيلم يدور حول قصة حب بينه وبين سيرين متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور .



وفاجئت أبلة فاهيتة ، المطرب رامى عياش بتعليقها على فيلمه الجديد مع سيرين عبد النور قائلة: " الشاشة هتفرقع من الحلاوة "، ولفت رامى عياش إنه يداوم على ممارسة الرياضة كونها أسلوب حياة.

هدومى كلها تأجير.. رامى عياش يفاجئ جمهوره بهذا الأمر



وعرضت أبلة فاهيتة بعض صور وإطلالات المطرب رامى عياش على مواقع التواصل الاجتماعى ومدحت فى ألوانها وتصميماتها ومازحته بدعابة " الحاجة الحلوة لازم تتغطى " ليرد عليها " انا لبسى محتشم " .

وسألته فاهيتا ، عن تكلفة هذه الإطلالات وأسعارها خاصة انها من أرقى الأزياء ليرد عليها مازحا "أنا بأجر لبسى "، ولفت إلى أنه يمتلك سلسلة مطاعم ويعمل بإدارة الأعمال و"البيزنس " بجانب عمله الفنى.



يذكر أن عدد من رواد السوشيال ميديا قد دشن اسم الفنان “رامي عياش”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك عقب حلقته في برنامج لايف من الدوبليكس مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا.

وتصدر اسم الفنان رامي عياش ، قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا على حلقة رامي عياش ، في برنامج لايف من الدوبليكس مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا وإبنتها كارو.